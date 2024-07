Αποσύρθηκε μεγάλος χορηγός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά την Τελετή Έναρξης: «Σοκαριστήκαμε από την παρωδία του Μυστικού Δείπνου»

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας C Spire, με έδρα το Μισισιπή, εξέδωσε ανακοίνωση στο Χ, με την οποία επιβεβαιώνει ότι απέσυρε τις διαφημίσεις της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μια εταιρεία τεχνολογίας με έδρα τις ΗΠΑ απέσυρε τη διαφήμισή της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, λόγω της «διακωμώδησης του Μυστικού Δείπνου» κατά την τελετή έναρξης της Παρασκευής (25/07).

Κατά τη διάρκεια της... διχαστικής Tελετής Έναρξης, υπήρξε ένα drag show, το οποίο έμοιαζε αρκετά με τον πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος».

Ο επίσημος λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στο X/Twitter ανέφερε ότι η σκηνή ήταν στην πραγματικότητα μια «ερμηνεία του Διονυσου» και πρόσθεσε: «[Μας] κάνει να συνειδητοποιήσουμε τον παραλογισμό της βίας μεταξύ των ανθρώπων».

Παρά την εξήγηση ότι δεν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Μυστικό Δείπνο, η συγκεκριμένη παράσταση προκάλεσε έκτοτε σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως από ακροδεξιούς, ενίοτε καθολικούς και συντηρητικούς.

Η C-Spire, μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας με έδρα το Μισισιπή, ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί να διαφημίζεται πλέον στους αγώνες, αναφέροντας ότι ήταν «σοκαρισμένη» από τις παραστάσεις».

We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics.