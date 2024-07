Η Drag παράσταση στην Tελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις καθώς οι θεατές προσβλήθηκαν από την «παρωδία του Μυστικού Δείπνου».

Μετά από μια Τελετή Έναρξης που αμαυρώθηκε από επιθέσεις στις εθνικές υποδομές της Γαλλίας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι βρίσκονται σε εξέλιξη και προσφέρουν πλούσιο αθλητικό υπερθέαμα.

Ωστόσο, στο Twitter δεν σχολιάζονται τόσο οι επιθέσεις με στόχο τα «νευραλγικά κέντρα» του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά μια συγκεκριμένη πτυχή της Τελετής Έναρξης.

Προφανώς, αναφερόμαστε στο σημείο με τους drag performers. Οι 18 καλλιτέχνες στέκονταν πίσω από ένα χαμηλό τραπέζι με μια τραγουδίστρια στο κέντρο να φοράει ένα μεγάλο φόρεμα και ένα στέμμα.

Στη σελίδα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Twitter, η παράσταση περιγράφηκε ως μια «ερμηνεία του ελληνικού θεού Διόνυσου», η οποία είχε ως στόχο να μας κάνει «να συνειδητοποιήσουμε τον παραλογισμό της βίας μεταξύ των ανθρώπων».

Αυτή η εξήγηση μπορεί να συνδεθεί τέλεια με το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά η συγκεκριμένη παράσταση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση ορισμένων ανθρώπων στο Twitter.

Christianity has become a total joke. A laughing stock.



This is one of the reasons why I ditched this failed faith and embraced Islam. A religion which protects the family, honours women and resists the calls to "reform" by the freaks. #Islam #Paris2024 #Christianity pic.twitter.com/DOKPk6l8AK