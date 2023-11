Τι είπε ο ακροδεξιός με το μπιτόνι στην κατάθεση του: «Δεν φώναξα "κάψτε τους", έριξα νερό για να σβήσει ο καπνός»

Κάθε εμπλοκή του στα επεισόδια που έλαβαν χώρα την περασμένη Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου, στο Μοναστηράκι αρνήθηκε κατά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 27χρονος, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να πετάει υγρό από ένα μπιτόνι μέσα στο βαγόνι του τρένου και να φωνάζει «κάψτε τους».

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικού όρου αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή και οι κατηγορούμενοι από τον χώρο της ακροδεξιάς που είχαν συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη σε επεισόδια στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι.

Σε όλους τους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ο όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ανά τακτά διαστήματα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που κρίθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, είναι και ο 27χρονος που καταγράφηκε, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, να πετά υγρό από μπιτόνι σε βαγόνι στο οποίο υπήρχαν άνθρωποι, φωνάζοντας "κάψτε τους".

Ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε αθώος στον δικαστικό λειτουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με οργανωμένες πολιτικές ομάδες ή κόμματα και ότι έχει συλληφθεί μία φορά στο παρελθόν σε ηλικία 18 ετών, για ρίψη καπνογόνου. Έδωσε την δική του εξήγηση για το στιγμιότυπο που καταγράφηκε στο βίντεο, ενώ τόνισε πως ουδέποτε φώναξε ο ίδιος την φράση "κάψτε τους!".

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr