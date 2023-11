Αυτός είναι ο ακροδεξιός με το μπετόνι που ήθελε να κάψει επιβάτες του ΗΣΑΠ: Είχε συλληφθεί στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο ακροδεξιός με το μπιτόνι στο Μετρό που συνελήφθη την Τετάρτη (1/11) είχε απασχολήσει την αστυνομία το 2014 στο ΟΑΚΑ.

Γνώριμος της αστυνομίας είναι ο ακροδεξιός που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (1/11) στο Μοναστηράκι. Ο 27χρονος είναι αυτός που κρατούσε το μπιτόνι και περιέλουσε με υγρό τον συρμό του Μετρό για να βάλει φωτιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρόκειται για γνώριμο των Αρχών, αφού το 2014 είχε συλληφθεί σε ποδοσφαιρικό αγώνα το 2014 στο ΟΑΚΑ για κατοχή βεγγαλικών.

Χθες το βράδυ, αντιφασίστες που κατέβηκαν με το τρένο προς Μοναστηράκι, δέχτηκαν επίθεση από ακροδεξιούς που βρίσκονταν στο συρμό. Αρχικά έγινε επίθεση με πέτρες και μετά οι φασίστες (της propatria) μπήκαν στα βαγόνια.

Έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας κράνη, άδειασαν μπιτόνια με βενζίνη μέσα στους συρμούς, επιχειρώντας να κάψουν ζωντανούς τόσο τους αντιφασίστες, όσο και τους πολίτες που βρίσκονταν μέσα.

#antireport

Στο Μοναστηράκι ΗΣΑΠ,

οι φασίστες έριξαν βενζίνη σε ένα βαγόνι γεμάτο κόσμο και προσπάθησαν να του βάλουν φωτιά.#Athens #Greece#antifagr #ACAB

In Athens, fascists poured gasoline into a train car full of people and tried to set it on fire. pic.twitter.com/JP9GbCG5cr