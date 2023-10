Ισραήλ: «Δεν βομβαρδίσαμε εμείς το νοσοκομείο στη Γάζα»

Αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου της Χαμάς ισχυρίζονται πως ήταν το πλήγμα στο νοσοκομείο στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF).

Την Χαμάς δείχνει ως υπεύθυνη για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας που προκάλεσε εκατόμβη νεκρών το Ισραήλ.

«Από την ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων των IDF (Israel defense forces) πραγματοποιήθηκε εχθρική βολή ρουκετών προς το Ισραήλ, η οποία πέρασε από την περιοχή του νοσοκομείου όταν χτυπήθηκε».

Breaking: IDF Spokesperson



From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.



According to intelligence information, from several sources we have,…