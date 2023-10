Βομβαρδίστηκε νοσοκομείο στη Γάζα: Φόβος για πάνω από 200 νεκρούς

Βομβαρδίστηκε το νοσοκομείο «The Baptist Hospital» στην περιοχή Αλ Ζαϊτούν στην κεντρική Γάζα. Φόβος για πάνω από 200 νεκρούς.

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γάζα, καθώς ένα νοσοκομείο, το al-Ahli Arab, δέχτηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να έχουν τραυματιστεί αρκετοί, πολλοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά. Το νοσοκομείο παρείχε καταφύγιο σε πολυάριθμες οικογένειες εν μέσω των ανελέητων βομβαρδισμών του Ισραήλ στην περιοχή.

Σύμφωνα με αναφορές του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τα ακριβή στοιχεία παραμένουν ανεπιβεβαίωτα, ένας σημαντικός αριθμός Παλαιστινίων σκοτώθηκε και τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα αυτού του φρικτού περιστατικού.

🇵🇸🇮🇱 #BREAKING: The Al-Ahli National Baptist Hospital in Gaza Has Just Been Bombed in An Israeli Airstrike With NO Prior Warning



200 have been confirmed to be dead as a result of this airstrike, many of them women and children. pic.twitter.com/xNbnUHMoe1