Ο Καραδήμας των Nightfall στο Gazzetta: «Η κατάθλιψη που αναφέρομαι εγώ δεν ξεκινά από καμία πανδημία και απαιτεί βοήθεια»

Ο frontman της ιστορικής μπάντας των Nightfall, Ευθύμης Καραδήμας, μοιράζεται μέσω συνέντευξής του στο Gazzetta τις εμπειρίες και τις απόψεις του για την κατάθλιψη αλλά δεν στέκεται μόνο εκεί.

Ο Ευθύμης Καραδήμας αν και κινείται σε έναν χώρο όπως η metal μουσική σκηνή έχει δοκιμαστεί προσωπικά με το... τέρας της κατάθλιψης και έχει μοιραστεί τα βιώματά του. Μέσω της μουσικής αλλά και της νέας δουλειάς των Nightfall εκφράζει μαζί με τα άλλα μέλη της μπάντας τη δική του οπτική για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα και ανοίγει τον δρόμο στο πως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις.

Ο ίδιος μιλάει στο Gazzetta για την κατάθλιψη, το τι σημαίνει για εκείνον και την κοινωνία και πως πρέπει να την χειριζόμαστε. Παράλληλα αναφέρεται και στη μουσική που κάνει με το συγκρότημά του αλλά και την κατάσταση στο ελληνικό metal.

- Nightfall. Υπάρχετε μουσικά ως μπάντα από τις αρχές του '90. Υπάρχει κάποιο μυστικό στο να μένει κάποιος στο προσκήνιο της metal σκηνής ή το μόνο στοιχείο είναι να μιλάει η δουλειά σας για εσάς;

Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Μυστικό δεν υπάρχει.

-Επίσης το διάστημα της παύσης σας, σας έκανε καλό;

Καλό ή κακό. Είναι σχετικό. Θα δείξει. Είμαι υπέρ των παύσεων πάντως. Το τέρμα γκάζι που συνέβαινε πριν. Ήταν καταστροφικό για το συναίσθημα. Σαν αγώνας κουτσών αλόγων. Εχεις ακούσει που λένε αυτή η μπάντα είναι καλολαδωμένη μηχανή; Αυτό ακριβώς ΔΕΝ είμαστε. Δεν είμαστε μηχανή. Ανήκουμε σε αυτούς που αγαπούν την οργανική εξέλιξη των πραγμάτων. Μιλάω για την τέχνη κυρίως. Ούτε λιπάσματα και ούτε ρουλεμάν.

- At Night We Prey. Νέα δουλειά που απέσπασε ήδη πολύ καλά σχόλια. Υπήρξε συγκεκριμένη πηγή έμπνευσης ή απλά είπατε 'μπαίνουμε, γράφουμε και παίζουμε';

Η κατάθλιψη. Προσωπική εμπειρία. Όλο το άλμπουμ είναι απόρροια αυτής. Το εξώφυλλο επίσης. Την αναπαριστά σε γυναικεία μορφή. Λόγω γένους, αλλά και για να αναδείξει την τραγικότητα της ασθένειας με έναν ποιητικό τρόπο. Σκέψου το σαν ένα θεατρικό έργο. Το όνομα At Night We Prey είναι λογοπαίγνιο του «προσεύχομαι» και του «βορά». Γίνεσαι βορά στο μένος της.

- Υπάρχει άλμπουμ των Nigthfall (ένα ή παραπάνω) που έχει ξεχωριστή θέση για εσάς;

Το Lesbian Show. Η θεματολογία του ήταν πολύ μπροστά. Μιλούσε για τα στερεότυπα που ταλανίζουν τις ζωές μας, μέσα από το παράδειγμα του έρωτα δύο γυναικών και του υποβιβασμού αυτού του έρωτα από την κοινωνία, σε σεξουαλικό θέαμα προς 'αρσενικούς καβαλάρηδες'. Πόσες ζωές χαθήκανε και χάνονται στο σκοτάδι, μη και ενοχληθούν τα χρηστά ήθη.

- Lockdown και πανδημία. Πως το βιώσατε όλο αυτό ως μπάντα αλλά και ατομικά ο καθένας και πόσο έχει επηρέασει τη μουσική αλλά και φυσικά τις συναυλίες;

Απείχαμε από τις συναυλίες χρόνια, λόγω άποψης. Το lockdown κούρασε. Αλλά και η ζωή κουραστική δεν είναι; Η μουσική μας είναι επηρεασμένη από τα προσσωπικά 'lockdowns', χρόνια τώρα.

- Εσύ ο ίδιος ως Ευθύμης είχες μιλήσει για το θέμα της κατάθλιψης. «Το άλμπουμ αυτό είναι απλά η δικαιολογία μας για να μιλήσουμε ανοιχτά», είχες πει ως Ευθύμης στην Athens Voice με αφορμή την κυκλοφορία του «At Night We Prey». Με αφορμή και όλα όσα έχουμε ζήσει στην πανδημία θα ήθελες να πεις κάτι πάνω σε αυτό;

Η πανδημία μας δοκιμάζει όλους. Η κατάθλιψη που αναφέρομαι εγώ δεν ξεκινά από καμία πανδημία όμως. Είναι μια κατάσταση που απαιτεί ιατρική βοήθεια. Από εκεί και πέρα, σαν άνθρωποι πρέπει να σπάσουμε το κούφιο στερεότυπο περί ψυχικών διαταραχών, που έχουμε κληρονομήσει από προηγούμενες γενιές. Στον κοινωνικό αντίκτυπο αναφέρομαι. Η κοινωνία σε καταδικάζει σε απομόνωση και όχι η ασθένεια αυτή καθέ αυτή.

Η κατακραυγή, το πείραγμα και η ντροπή. Σκέψου πόσοι νέοι και νέες ταλαιπωρούνται και δεν κάνουν τίποτα γιατί φοβούνται το στιγματισμό και την απόρριψη. Σαν μεγαλύτερος, και παθών προσπαθώ να δώσω το καλό παράδειγμα σε αυτά τα παιδιά. Να βγω μπροστά. Να εκτεθώ και να αποδείξω ότι όλοι και όλες έχουμε δικαίωμα σε μια καλή ζωή.

- Επανέρχομαι πάλι σε λεγόμενά σου Ευθύμη. Είχες πει ότι το metal πάσχει από κρίση ταυτότητας. Θες να μας το εξηγήσεις;

Το metal είναι μια εξέλιξη προηγούμενων μουσικοκοινωνικών κινημάτων που στέκοταν απέναντι στα κακώς κείμενα της κοινωνίας. Εδώ και αρκετό καιρό όμως η ρόδα έχει γυρίσει και δείχνει να μετράνε άλλα πράγματα. Views, likes, rates, followers: νούμερα δηλαδή.

Μιλάμε πλέον για «καλό» άλμπουμ με όρους mainstream. Είναι καλό επειδή πουλάει πολύ. Είναι καλό επειδή είναι ακριβό. Γυαλισμένο. Ευλόγως αναρωτιούνται κάποιοι από τους παλαιότερους, μαζί και εγώ, τι πρεσβέυει η metal μουσική σήμερα; Γιατί αν metal είναι απλά ο ήχος της σκληρής κιθάρας, το πάρτι, οι μπύρες, και τίποτα άλλο, τότε φίλοι μου το χάσαμε το παιχνίδι.

- Πάμε λίγο στο θέμα των LIVE με αφορμή και το LIVE που προγραμματίσατε να κάνετε στο Gagarin στις 13 Νοεμβρίου. Θεωρείς ότι για εσάς τα πράγματα θα είναι αλλιώς τώρα στη σκηνή;

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια οπτικοακουστική εμπειρία. Να χαθεί ο θεατής στη διάρκεια της, και να προβληματιστεί μετά, αφού πέσει η αυλαία, για θέματα που αγγίζουν οι στίχοι μας. Το άγχος μου είναι πως θα περάσει σωστά το μήνυμα. Ο προβληματισμός.

- Ελληνικό metal. Έχει κάνει βήματα προόδου με τόσες μπάντες που... εξάγουμε ή όχι;

Και βέβαια έχει κάνει πρόοδο (το ελληνικό metal) και έχουμε και πολύ καλές μπάντες. Ζούμε όμως ακόμα στον απόηχο της έκρηξης της δεκαετίας του 90. Τότε πνιγόμασταν σε μια κοινωνία που μας στερούσε επιλογές και στην πάλη μας να ελευθερωθούμε δημιουργήσαμε τάσεις. Σήμερα οι επιλογές είναι τόσες πολλές, που η όρεξη και το ένστινκτο δε φτάνουν. Χρειάζεται πλάνο. Το πλάνο σημαίνει σπουδή. Αρα εργασία. Και εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Τελειώνει η «παιδική» και η αθώα ηλικία.

- Ποδόσφαιρο και αθλητισμός. Ασχολείστε καθόλου; Υποστηρίζετε κάποια ομάδα;

Έχω κάνει στίβο για κάποια χρόνια και έχω παίξει ποδόσφαιρο για άλλα τόσα. Είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός. Έχω να πάω γήπεδο κοντά στα 10 χρόνια.

- Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φανς σας και γενικότερα στον κόσμο; Για τη μουσική σας αλλά και το σήμερα.

Οι καιροί είναι πονηροί. Μη βγάζετε γρήγορα συμπεράσματα. Η αλήθεια του καθενός πρέπει να ακούγεται και αυτό είναι αναδιαπραγμάτευτο. Σας περιμένουμε όλους στο Gagarin στις 13 Νοεμβρίου.

Οι Nightfall σε φωτογραφία από το επίσημο Facebook τους

Λίγα λόγια για την μπάντα

Μετά από πάρα πολλά χρόνια live απουσίας, οι Nightfall επιστρέφουν και δίνουν ραντεβού με τους οπαδούς τους το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στη σκηνή του Gagarin, σε μια εμφάνιση που θα θυμόμαστε για καιρό. Το θρυλικό ελληνικό συγκρότημα θα δώσει ένα επετειακό show που θα περιλαμβάνει τραγούδια από τη σπουδαία τριαντάχρονη πορεία του, αλλά και το τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του γκρουπ, At Night We Prey.

Ξεκινώντας το μακρινό 1991 οι Nightfall, έμελλε να γίνουν το πρώτο ελληνικό metal συγκρότημα που κυκλοφόρησε album από εταιρεία του εξωτερικού, βγάζοντας το ντεμπούτο τους, Parade Into Centuries από τη γαλλική Holy Records. Ακολούθησαν το Macabre Sunsets, το Εons Aura Ep και το συγκλονιστικό Αthenian Echoes που μετέτρεψαν τους Nightfall σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες underground metal μπάντες του σκοτεινού extreme ήχου.

Η μουσική τους έβριθε πάντοτε πειραματισμών, εθιστικών μελωδιών, στοιχειωτικών growls και σαρδόνιων στίχων που οδήγησαν στο Lesbian Show, που θεωρείται μέχρι και σήμερα ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους δίσκους που κυκλοφόρησαν από metal group στη χώρα μας. Ακολούθησε το Electronegative Ep και το βαθιά υποτιμημένο Diva, που δικαίωσε ο χρόνος, χάρις στα εξαιρετικά τραγούδια του. To 2001 οι Nightfall γράψανε ακόμη μια φορά το όνομά τους με χρυσά γράμμα στη βίβλο του ελληνικού σκληρού ήχου, καθώς εμφανίστηκαν στο Wacken, σε ένα show που ακόμη μνημονεύεται.

Μετά από ένα διάλλειμα απραξίας ήρθαν τα Ι am Jesus και Lyssa που συγκέντρωσαν πολύ καλά reviews τόσο από κοινό όσο κι από κριτικούς. Έπειτα ακολούθησε ακόμη ένα διάλειμμα, μέχρι το συγκρότημα να υπογράψει με την ιστορική Metal Blade προκειμένου να κυκλοφορήσει τα Astron Black and the Thirty Tyrants και Cassiopeia.

Το συγκρότημα είχε μπει στον πάγο για καιρό κι επανήλθε φέτος με το καλύτερο Line up ίσως της ιστορίας τους και ένα δίσκο που σκαρφαλώνει άνετα στα υψηλότερα σκαλοπάτια των καλύτερων metal κυκλοφοριών της χρονιάς μέχρι τώρα. Βουτώντας στο «Athenian Echoes» παρελθόν των Nightfall το συγκρότημα μιλά για τη μάχη του mainman της μπάντας Ευθύμη Καραδήμα με την κατάθλιψη με εξαιρετικούς στίχους, ανελέητο drumming και μελαγχολικά κιθαριστικά μέρη.

Oι Nightfall το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στο Gagarin μας επιφυλάσσουν τη συναυλιακή επιστροφή της χρονιάς, με τους Ευθύμη Καραδήμα (φωνητικά), Μιχάλη Γαλιάτσο (κιθάρες), Κώστα Κυριακόπουλο (κιθάρες), Φώτη Bernardo (ντραμς) και Βασιλική Μπιζά (μπάσο) να δίνουν το έναυσμα για ένα εορταστικό live που οι αναρίθμητοι φίλοι του γκρουπ, περίμεναν πολλά χρόνια. Be there!

