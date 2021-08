Δύο χρόνια φυλακή για φάρσα... κορονοϊού στο μετρό της Μόσχας (vid)

Βρέθηκε ένοχος για χουλιγκανισμό και για πρόκληση πανικού ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει αρχικά 4 χρόνια φυλάκισης.

Ξινά του βγήκαν τα γέλια του Καρομάτ Ντζαμπόροφ από το Τατζικιστάν! Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε τη φαεινή ιδέα να κάνει πλάκα με τον κορονοϊό στο μετρό της Μόσχας και να ανεβάσει το βίντεο σε προφίλ στο instagram (Kara Prank), ωστόσο όχι μόνο οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη για τον πανικό που έσπειρε αλλά θα παραμείνει πίσω από τα σίδερα της φυλακής για τους επόμενους 28 μήνες!

Και λέμε «παραμείνει», γιατί προφυλακίστηκε μέχρι τη δίκη, καθώς είχε δώσει ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας.

Ο Ντζαμπόροφ βρέθηκε ένοχος για χουλιγκανισμό και για πρόκληση πανικού από τον δικαστή, όταν είχε κάνει πως λιποθυμάει στο μετρό. Όταν σωριάστηκε κάτω και έτρεξαν από πάνω του οι επιβάτες να δουν τι συμβαίνει, εκείνος έπιασε τον λαιμό του και άρχισε να κτυπιέται προσποιούμενος ότι έχει κρίση.

Κάποιος από τους φίλους του, τον Στάνισλαβ Μελόχοφ και τον Άρτουρ Ισασένκο άρχισε να φωνάζει «κορονοϊός, κορονοϊός» με αποτέλεσμα οι επιβάτες να τρέξουν πανικόβλητοι μέσα στον συρμό.

