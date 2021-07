Ο υποψήφιος Καγκελάριος ζήτησε συγγνώμη για τα γέλια, ενώ η Γερμανία θρηνεί εκατοντάδες θύματα (vid)

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό όπου φαίνεται να γελάει, ενώ ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος εκφράζει τη θλίψη του για τα θύματα των καταστροφών.

Με ανάρτηση στο Twitter απολογήθηκε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ για το γέλιο του που καταγράφηκε στις κάμερες όσο ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφραζε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις καταστροφές στην ευρύτερη δυτική Γερμανία.

This is Germany's conservative chancellor candidate Armin #Laschet laughing in the background as President Steinmeier talks about the flooding. via @susannnesorgen pic.twitter.com/SJp8HyM2Fi