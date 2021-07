Σάλος στη Γερμανία με τα γέλια του πρωθυπουργού Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας την ώρα που θρηνούν 141 νεκρούς (vid)

Όσο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφραζε τη θλίψη του για την απώλεια 141 ανθρώπινων ζωών, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ γελούσε.

Βράζουν στη Γερμανία με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας 'Αρμιν Λάσετ, ο οποίος απεικονίζεται σε βίνετο να γελάει, την ώρα που ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια 141 ανθρώπινων ζωών και τις καταστροφές στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Ρηνανίας-Βεστφαλίας συνόδευε τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στο Έρφστατ, την πόλη η οποία επλήγη σφόδρα από τις φονικές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών και, όσο ο τελευταίος μιλούσε στον Τύπο, στεκόταν λίγο πιο πίσω και γέλαγε, κάτι που έπιασε η κάμερα και κάνει τον γύρω του διαδικτύου.

«Θρηνούμε με όσους έχουν χάσει την οικογένεια, τους γνωστούς, τους συγγενείς τους», είπε ο κ. Σταϊνμάιερ και πίσω του ο 'Αρμιν Λάσετ γελούσε για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα συζητώντας με κάποιους από τους συνεργάτες του.

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/oDz6wz97oh