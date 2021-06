Οι Maneskin κατηγορούνται ότι έκλεψαν το τραγούδι που κέρδισαν την Eurovision (vids)

Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες με τους Maneskin, τους νικητές της φετινής Eurovision, καθώς κατηγορούνται ότι «έκλεψαν» το τραγούδι που τους έφερε στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι περιπέτειες και η αμφισβήτηση των φετινών νικητών της Eurovision δεν σταματούν. Οι Maneskin μετά τον σάλο που ξέσπασε για το αν τραγουδιστής τους έκανε χρήση ναρκωτικών μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, καλούνται να αποδείξουν ότι το τραγούδι με το οποίο κέρδισαν τον διαγωνισμό είναι δικό τους.

el de italia metiiéndose una raya jhguikrfdtgbnkjgdrtfng pic.twitter.com/iTM8yZqPke — Potasio 🎲🌗 (@Berrebo_master) May 22, 2021

Μια ραδιοφωνική εκπομπή ενός ολλανδικού σταθμού αποκάλυψε πως το «Zitti e Buoni» των Maneskin θυμίζει το τραγούδι «You Want It, You've Got It» των The Vendettas.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής επικοινώνησαν με τον ιδρυτή των Vendettas, Γιορίς Λίνσεν, για να δουν αν είναι ενήμερος για την ομοιότητα των δύο τραγουδιών με αυτόν να επιβεβαιώνει την ομοιότητα.

Ακούστε τα δύο τραγούδια