Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για τη χώρα μας.

Την ώρα που αρκετές προβλέψεις κάνουν λόγο για έναν νέο ισχυρό καύσωνα στις αρχές Αυγούστου, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα για την Ελλάδα θα είναι αρκετά διαφορετική.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά μοντέλα, το κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης θα έχει επίκεντρο κυρίως τη βόρεια Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα αναπτυχθεί πιο δυτικά. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην ανατολική πλευρά του αντικυκλωνικού πεδίου, όπου θα συνεχίσουν να επικρατούν βορειότερες αέριες μάζες.

Έτσι, τουλάχιστον με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνεται νέο εκτεταμένο κύμα καύσωνα για τη χώρα μας στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, όπως αναφέρει το meteoweb.eu.

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