Η Ευρώπη έρμαιο των ναρκομαφιών: Πώς τα καρτέλ χτίζουν παρακράτη με όπλα, διαφθορά και τρόμο
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Από την Αμβέρσα έως τη Μασσαλία και από την Ισπανία μέχρι την Αγγλία, η Ευρώπη έχει εξελιχθεί σε «παράδεισο» των βαρόνων ναρκωτιών.
Ένας δήμαρχος στη νότια Γαλλία απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το σπίτι του μέσα στη νύχτα της Τρίτης και τέθηκε υπό αστυνομική προστασία, αφού οι αρχές πληροφορήθηκαν για πιθανή επίθεση εναντίον του από την ισχυρότερη εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών της χώρας, τη DZ Mafia.
Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ δήλωσε ότι αποφάσισε να απομακρύνει τον δήμαρχο της πόλης Αλές, Κριστόφ Ριβένκ, μετά από αξιόπιστες πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας που έδειχναν ότι μια επίθεση εναντίον του ήταν επικείμενη.
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