Η Ιταλία με τους Maneskin νικήτρια της Eurovision '21! (pics & vids)

Μπορεί να μην ξεσήκωσαν την κριτική επιτροπή, όμως το κοινό τους αγάπησε και τους ανέδειξε νικητές!

Οι Maneskin με το "Zitti E Buoni" ρόκαραν μέχρι τελικής πτώσεως στο stage του "Rotterdam Ahoy" και ανέβηκαν στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τους άλλα φαβορί, όπως την Ελβετία, τη Γαλλία και τη Μάλτα.

Το δυναμικό τους κομμάτι, το οποίο αναφέρει ότι δεν πρέπει να σχολιάζεις τις ζωές των άλλων, αλλά να κοιτάς τη δουλειά σου, εντυπωσίασε τον κόσμο από την πρώτη στιγμή κι ειδικά μετά και την εμφάνισή τους στον τελικό, κέρδισε ακόμα περισσότερους πόντους στις καρδιές των Eurovision fans.

Έτσι, ο 66ος διαγωνισμός της Eurovision θα φιλοξενηθεί στην Ιταλία, μια χώρα που είχε μεγάλη ανάγκη από λίγη χαρά, μετά το ανελέητο χτύπημα του κορονοϊού.

Στην 10η θέση η Ελλάδα, 16η η Κύπρος

Στα... δικά μας, η Στεφανία Λυμπερακάκη με το "Last Dance" εντυπωσίασε κοινό και κριτική επιτροπή και κατέληξε στην 10η θέση. Η σούπερ παρουσία της έφερε την χώρα μας σε μια θέση που είχε αρκετά χρόνια να δει! Στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και το γεγονός πως εκτός από την Κύπρο, και η Γαλλία έδωσε 12 πόντους στην Ελλάδα!

Από την άλλη, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά για την Κύπρο, την οποία πιθανώς «έκαψε» το γεγονός ότι βγήκε πρώτη στην σκηνή. Η Έλενα Τσαγκρινού ήταν άκρως εντυπωσιακή, αλλά κατέληξε στην 16η θέση.

Η ψηφοφορία της κριτικής επιτροπής

Όσον αφορά την ψηφοφορία των κριτών, για ακόμα μια χρονιά θεωρήθηκε «συντηριτική», αφού πόνταρε σε πιο... ποιοτικά τραγούδια, και όχι εκείνα που κέρδισαν το κοινό, που έδειξε την αγάπη του σε Ιταλία, Λιθουανία και Ουκρανία.

Οι κριτές έδωσαν 91 βαθμούς στην Ελλάδα, 50 στην Κύπρο, 267 στην Ελβετία, 248 στην Γαλλία, 208 στην Μάλτα και 206 στην Ιταλία (η οποία πήρε... μπρος προς το τέλος της ψηφοφορίας).

Η ψηφοφορία του κοινού

Σχετικά με το κοινό, τα πράγματα ήταν πολύ ξεκάθαρα, αφού οι περισσότεροι βαθμοί (318) πήγαν στην Ιταλία, κι έτσι στέφθηκε... πρωταθλήτρια! Ουκρανία, Γαλλία και Φινλανδία ακολούθησαν στις προτιμήσεις.

Αυτό που έκανε αίσθηση, πάντως, ήταν το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έμεινε (πάλι) με 0 βαθμούς, κάτι που οδήγησε τον γνωστό τραγουδιστή Τζέιμς Νιούμαν σε ένα... ξέσπασμα!

Για την ακρίβεια, τέσσερις ήταν οι χώρες που πήραν 0 από την ψηφοφορία του κοινού. Αναλυτικά:

0 βαθμοί: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία

3 βαθμοί: Βέλγιο

13 βαθμοί: Σαν Μαρίνο

20 βαθμοί: Ισραήλ

27 βαθμοί: Πορτογαλία

30 βαθμοί: Βουλγαρία

33 βαθμοί: Αζερμπαϊτζάν

35 βαθμοί: Αλβανία

47 βαθμοί: Μάλτα

54 βαθμοί: Κύπρος

60 βαθμοί: Νορβηγία

62 βαθμοί: Μολδαβία

63 βαθμοί: Σουηδία

79 βαθμοί: Ελλάδα

82 βαθμοί: Σερβία

100 βαθμοί: Ρωσία

165 βαθμοί: Λιθουανία

165 βαθμοί: Ελβετία

180 βαθμοί: Ισλανδία

218 βαθμοί: Φινλανδία

251 βαθμοί: Γαλλία

267 βαθμοί: Ουκρανία

318 βαθμοί: Ιταλία

Ξύπνησαν μνήμες!

Στην διάρκεια του 65ου διαγωνισμού της Eurovision είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και την αγαπημένη μας Έλενα Παπαρίζου!

Το "Our Number One" τραγούδησε ξανά την επιτυχία του 2005 που την έφερε σην κορυφή της Ευρώπης, στο πλαίσιο του "Rock The Roof".

Εκτός από την απαστράπτουσα Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκαν και νικητές από άλλες χρονιές, όπως οι Lordi, που είχαν νικήσει στην διοργάνωση της Ελλάδας το 2006.