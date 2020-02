Ο Ντίτμαρ Χοπ παραμένει ο πιο μισητός παράγοντας της Bundesliga

20 Δεκεμβρίου 2019

Οπαδοί Ντόρτμουντ: «Ευχόμαστε σε όλους καλές διακοπές. Σε σένα, να είναι οι τελευταίες σου»

29 Φεβρουαρίου 2020

Οπαδοί Μάιντς: «Στο Ντόρτμουντ, στο Γκλάντμπαχ και παντού

Όταν η απαγόρευση γίνεται κουλτούρα, η προσβολή γίνεται καθήκον

Άντε γ@@@@@@@ε όλοι»

22 Φεβρουαρίου 2020

Οπαδοί Γκλάντμπαχ: «Π@@@@@@ς γιοι προσβάλλουν έναν π@@@@@@ς γιο και τιμωρούνται από π@@@@@@ς γιους»

29 Φεβρουαρίου 2020

Οπαδοί Μπάγερν: «Ο Ντίτμαρ Χοπ παραμένει π@@@@@@ς γιος»

Hoffenheim-Bayern stopped for a few minutes with Bayern 6-0 up as fans in the away block unfurl a banner.

“Dietmar Hopp [TSG owner] remains a son of a whore.”

Bayern players run over telling them to stop. So does coach Hansi Flick, shouting at the fans, furiously gesticulating. pic.twitter.com/klFYgzsu4q

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) February 29, 2020