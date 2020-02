Ασυνήθιστο ήταν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στην «PreZero Arena» και το ματς της Χόφενχαϊμ κόντρα στην Μπάγερν.

Μετά την διακοπή του ματς για πέντε περίπου λεπτά λόγω του υβριστικού πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί των Βαυαρών, με αποδέκτη τον Ντίτμαρ Χοπ (ιδιοκτήτη της Χόφενχαϊμ), οι παίκτες των δύο ομάδων σταμάτησαν ουσιαστικά στο 0-6 και μοίραζαν πάσες από το 78' ως το τελευταίο σφύριγμα.

Ήταν ουσιαστικά μία κίνηση συμπαράστασης προς τον Γερμανό παράγοντα, ο οποίος έχει βρεθεί κυριολεκτικά στο... στόχαστρο οργανωμένων κι άλλων ομάδων της Bundesliga την φετινή σεζόν, όπως της Ντόρτμουντ και της Γκλάντμπαχ.

After #Hoffenheim owner Dietmar Hopp pressed charges against 30+ #Borussia #Dortmund supporters for insulting banners and chants, #BVB ultras have once again targetted the SAP co-founder, who has financed Hoffenheim's rise to the #Bundesliga to the tune of over €350m.#tsgbvb pic.twitter.com/GQM7qIORIq

— Matt Ford (@matt_4d) September 22, 2018