Μία δημοσίευση από το 2014 που προέβλεπε ότι ο Χάρι Κέιν θα παίζει στην Τσέστερφιλντ σε δύο χρόνια έγινε viral.

Μετά από αλλεπάλληλους δανεισμούς σε ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών όπως η Λέιτον Όριεντ, η Μίλγουολ, η Νόριτς και Λέστερ, ο Χάρι Κέιν πήρε την ευκαιρία να εδραιωθεί στην Τότεναμ τη σεζόν 2014/15 και την έπιασε από τα μαλλιά, μετρώντας 31 γκολ σε 51 συμμετοχές και ξεκαθαρίζοντας πως θα ασχολούμαστε για καιρό μαζί του.

Ωστόσο, ένας χρήστης του Twitter ονόματι Άντονι Σο είχε αντίθετη άποψη, καθώς στις 14 Δεκεμβρίου 2014 είχε προβλέψει ότι ο νεαρός τότε φορ «θα παίζει στην Τσέστερφιλντ σε δύο χρόνια», εκτιμώντας ότι δεν θα έχει διάρκεια.

Έντεκα χρόνια και κάτι μετά, ο Κέιν αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών της γενιάς του και μετά από 280 γκολ με τη φανέλα της Τότεναμ, σκοράρει ακατάπαυστα και με εκείνη της Μπάγερν Μονάχου, με το προαναφερθέν tweet να βγαίνει στην επιφάνεια και τον συντάκτη του να δέχεται ανελέητο γλέντι... Για είμαστε τίμιοι βέβαια, γι' αυτό ευθύνεται ο ίδιος, ο οποίος έκανε το απαραίτητο retweet το Σαββατοκύριακο γράφοντας πως «μόλις το 500ό του γκολ αυτό το ΣΚ».