Συνθέτοντας γεωμετρικά σχέδια στο κεφάλι του Ντε Μπρόινε

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν ήξερε τι να κάνει με δαύτον. «Αυτά τα παιδιά». Ετσι αναφερόταν όποτε μιλούσε για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε και τον Αντρέ Σίρλε, τους οποίους είχε βρει εκεί στη δεύτερη θητεία του στην Τσέλσι. Ο νεαρός Βέλγος ανήκε ήδη έναν χρόνο στο club (σ.σ. είχε δοθεί αρχικά δανεικός στη Βέρντερ Βρέμης), αλλά κανείς δεν γνώριζε με ποιον τρόπο θα έπρεπε να του φερθεί ποδοσφαιρικά. Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Ζοσέ ήταν στο «Ολντ Τράφορντ». Εκεί, στο ντεμπούτο του Ντέιβιντ Μόγιες (Αύγουστος 2013) στη μετά Αλεξ Φέργκιουσον εποχή, ο Πορτογάλος ήθελε όσο τίποτα να δείξει σε όλους στο κόκκινο Μάντσεστερ, ότι έκαναν λάθος που δεν έδωσαν σε εκείνον τη δουλειά. Σε εκείνο το ματς ξεκίνησε τον πιτσιρικά με τα κόκκινα μαλλιά. Μόνο που ο ρόλος που του έδωσε, ήταν να κυνηγάει τον Πατρίς Εβρά και να μην τον αφήνει να ανεβαίνει στην πλευρά. Κάπως έτσι ο Ντε Μπρόινε δεν έκανε απολύτως τίποτα, έλαβε τη χειρότερη βαθμολογία στο παιχνίδι και το τέλος της η σεζόν θα τον έβρισκε να πηγαίνει δανεικός στη Βόλφσμπουργκ.

Η αλήθεια είναι ότι τότε στο Νησί τον χλεύαζαν. Ακόμα και όταν στους Λύκους έκανε υπέροχη χρονιά με το ρεκόρ των 19 ασίστ και αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της Bundesliga (σ.σ.: σήκωσε Κύπελλο, Σούπερ Καπ), στις εκπομπές των experts του βρετανικού ποδοσφαίρου δεν μπορούσαν να καταλάβουν, γιατί η Μάντσεστερ Σίτι έκανε για χάρη του μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία της. Ενδεικτικό είναι το video με το πάνελ του «Sky Sports», όπου ο θρύλος της Λίβερπουλ Φιλ Τόμπσον και της Αρσεναλ, Πολ Μέρσον, εξηγούν πόσο μέτριο θεωρούν τον Ντε Μπρόινε και ακατανόητη την απόφαση της Σίτι.

With Kevin De Bruyne being the best midfielder in the world right now and signing a new improved contract, let’s remember this iconic clip from the boys at Soccer Saturday pic.twitter.com/fQ2texMGJd

— SPORTbible (@sportbible) April 7, 2021