Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντονι Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ.

Η Λίβερπουλ στρέφει πλέον το βλέμμα της στην επόμενη μέρα μετά την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ από τον πάγκο, ο οποίος πλήρωσε τα κακώς κείμενα της φετινής σεζόν και απολύθηκε από τους Reds. Στην Αγγλία ο Άντονι Ιραόλα παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για να τον αντικαταστήσει και η «Telegraph» φέρνει στο φως περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε επαφές με την πλευρά του Ισπανού τεχνικού και ευελπιστεί να κλείσει και τυπικά τη συμφωνία πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου.

Ο Ιραόλα φαίνεται πως αποτελεί την ιδανική επιλογή στα μάτια των ανθρώπων του κλαμπ, ιδίως μετά την εντυπωσιακή σεζόν που κατέγραψε στον πάγκο της Μπόρνμουθ, την οποία οδήγησε σε μια ιστορική έξοδο στην Ευρώπη. Προ εβδομάδων ωστόσο αποφάσισε να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τον σύλλογο, με αρκετούς μνηστήρες να χτυπούν έκτοτε την πόρτα του.

Πριν από τη Λίβερπουλ συγκεκριμένα, ήταν η Μίλαν που τον είχε προσεγγίσει για να πάρει τα ηνία από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όμως τα δεδομένα άλλαξαν απότομα μέσα σε μερικές ημέρες. Πλέον οι Reds θα προχωρήσουν σε επίσημες επαφές για να σφραγίσουν το deal με ένα συμβόλαιο μακράς διάρκειας, το οποίο θα τον δεσμεύσει για τα υπόλοιπα χρόνια στο «Άνφιλντ».