Παρελθόν από τη Λίβερπουλ αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Ιμπραΐμα Κονατέ, με τον Γάλλο να είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τίτλοι τέλους πέφτουν το καλοκαίρι στη συνεργασία του Ιμπραΐμα Κονατέ με τη Λίβερπουλ. Ύστερα από μια γεμάτη πενταετία στο «Άνφιλντ», ο Γάλλος αμυντικός αποχωρεί ως ελεύθερος από τον σύλλογο για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Το διαζύγιο έγινε γνωστό με κάθε επισημότητα από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, το οποίο επιβεβαίωσε πως οι δυο πλευρές δεν θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

«Η Λίβερπουλ επιβεβαιώνει ότι ο Ιμπραΐμα Κονατέ πρόκειται να αποχωρήσει από τον σύλλογο με τη λήξη του συμβολαίου του αυτό το καλοκαίρι. Ο Κονατέ θα αποχωρήσει με την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μας για τη συνεισφορά του και όλοι στον σύλλογο του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ο Κονατέ υπέγραψε στους Reds πίσω στο 2021 από τη Λειψία και στο «Άνφιλντ» κατάφερε μέσα στα επόμενα χρόνια να συνθέσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας παρέα με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Μέσα σε αυτό το διάστημα κατέγραψε συνολικά 183 συμμετοχές με απολογισμό επτά γκολ, ενώ κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα FA Cup και δυο Carabao Cup κατά την παραμονή του στην Αγγλία.

Πλέον ο Γάλλος καλείται να αναζητήσει την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη, τη στιγμή που στην Ισπανία τον είχαν παρουσιάσει ως μεταγραφικό στόχο της Ρεάλ. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο το ενδιαφέρον της Βασίλισσας δείχνει να έχει παγώσει, με τις Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Παρί και Μπάγερν να βολιδοσκοπούν με τη σειρά τους την περίπτωσή του.