Ο Σουηδός, Άντον Σέλμπεργκ αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο για τον Παναγιώτη Γκιώνη στο παιχνίδι για μια θέση στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων στη Λιουμπλιάνα.

Στη φάση των «16» διακόπηκε η θετικότατη πορεία του Παναγιώτη Γκιώνη στο απλό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Λιουμπλιάνα.

Το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) στον αγώνα για την είσοδο στα προημιτελικά το εμπόδιο του Σουηδού Άντον Σέλμπεργκ, του 6ου φαβορί του αγωνίσματος, αποδείχτηκε αξεπέραστο. Ήρθε ήττα με 4-0 σετ και ο τοπ Έλληνας αθλητής πλασαρίστηκε στις τιμητικές θέσεις 9-16.

Στους πρώτους διεθνείς ατομικούς αγώνες του από το φετινό καλοκαίρι της οριστικής απόφασης να διεκδικήσει την 7η ολυμπιακή συμμετοχή του απέδειξε με τα αποτελέσματα και την τεράστια προσπάθειά του ότι είναι σε καλή κατάσταση.

Επιπλέον, εξασφάλισε την παρουσία του στο προσεχές παγκόσμιο πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων, θα ωφεληθεί και βαθμολογικά για τους πίνακες αξιολόγησης κι αυτά είναι επίσης ενθαρρυντικά σημάδια για τη συνέχεια του δρόμου στον μεγάλο στόχο που έχει θέσει.

Με τον αγώνα του Γκιώνη τέλειωσε γενικά η ελληνική συμμετοχή στη Λιουμπλιάνα, που είχε επίσης ως καλό αποτέλεσμα την είσοδο των Κατερίνας Τόλιου/Ιωάννας Γερασιμάτου, όπως και της Μαλαματένιας Παπαδημητρίου με συμπαίκτρια τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα στο κυρίως ταμπλό του διπλού γυναικών (θέσεις εν τέλει 17-32).

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος και ο Γιώργος Σταματούρος διεκδίκησαν την πρόκριση από τα προκριματικά γκρουπ και φυσικά στέκεται κάποιος και στην πολύτιμη νέα εμπειρία του 21χρονου Αλέξανδρου Μαδέση,.

Από το τιμ των ομοσπονδιακών προπονητών ο Κώστας Βατσακλής κάθισε για τον Γκιώνη μέχρι το τέλος της ελληνικής παρουσίας και στο κοουτσάρισμα ήταν και ο Χρήστος Λάμης.

Το βράδυ της Πέμπτης ο πολύπειρος αμυντικός (νούμερο 46 στα seeding του πρωταθλήματος) ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ιταλού Ματέο Μούτι, όμως την Παρασκευή ο βαθμός δυσκολίας ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερος. Ο Σέλμπεργκ (Νο 6) έχει καθιερωθεί ως αθλητής παγκόσμιας κλάσης, παράλληλα έχει ικανότητες απέναντι στην άμυνα και αφού απέτρεψε την ισοφάριση στο 2ο σετ τονώθηκε και ψυχολογικά για να φτάσει στην επικράτηση με 4-0 σετ.

Ο Σουηδός είχε μεγάλη ευστοχία στις επιθέσεις του στο 1ο σετ, πήρε γρήγορα διαφορά (7-2) και την αξιοποίησε. Με περισσότερη διάρκεια στην άμυνα και επιλεγμένες επιθέσεις ο Γκιώνης δημιούργησε την ευκαιρία για ισοφάριση. Προηγήθηκε με 7-5, αλλά μέχρι το τέλος του σετ δεν αξιοποίησε τα σερβίς του, έχασε και κρίσιμα forehand σπιν με αποτέλεσμα να γίνει οριακά το 2-0.

Ο πρωταθλητής μας κλήθηκε να διατηρήσει ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση για να επιχειρήσει την αντεπίθεση. Το μομέντουμ όμως, ήταν με τον Σέλμπεργκ, ο οποίος με σπιν σε διάφορα σημεία έφτιαξε ξανά μία διαφορά. Ο Γκιώνης τη μάζεψε στον πόντο (8-7), αλλά στα ράλι, που ακολούθησαν ο αντίπαλος δεν έκανε λάθη.

Τα πράγματα είχαν γίνει εξαιρετικά δύσκολα πια. Γρήγορος και με δυνατά χτυπήματα ο Σκανδιναβός ξέφυγε από την αρχή στο 4ο σετ και διαμορφώθηκε το τελικό σκορ (6-11, 9-11, 7-11, 1-11).

Ο Γκιώνης είχε αναμετρηθεί με τον Σέλμπεργκ ως αθλητής της Μπογκόρια το 2019, σε προημιτελικό του Champions League απέναντι στην Μπορούσια Ντίσελντορφ και είχε χάσει οριακά με 3-2 σετ. Στη Λιουμπλιάνα έφτασε μέχρι τον 3ο γύρο, αφού πρώτευσε στο προκριματικό του γκρουπ και μετά προχώρησε δύο γύρους στο ταμπλό. Στους τρεις πρώτους αγώνες του μάλιστα (γιατί προέκυψε και το άνευ στον 1ο γύρο) δεν έχασε σετ.

Ο Σέλμπεργκ είναι 29 ετών και τυχαίνει αυτή την εβδομάδα να βρίσκεται στον ίδιο αριθμό στην παγκόσμια κατάταξη. Η καλύτερη θέση, στην οποία έχει φτάσει ποτέ στον πίνακα αξιολόγησης, είναι η 12η στις αρχές Μαΐου του 2024.

Εκείνη τη χρονιά αναδείχτηκε στο Παρίσι με τη Σουηδία «ασημένιος» Ολυμπιονίκης στο ομαδικό ανδρών. Έναν χρόνο πριν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο ίδιο αγώνισμα κι επίσης στο ομαδικό έχει και χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2018. Το 2024, στο αμέσως προηγούμενο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων, ήταν 2ος στο διπλό ανδρών, ενώ στο απλό έχει τρεις τίτλους από διεθνή τουρνουά της World Table Tennis.