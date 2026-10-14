Ο Παναγιώτης Γκιώνης πέρασε χωρίς αγώνα στη φάση των «32» στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιουμπλιάνας και παράλληλα εξασφάλισε την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης βρίσκεται στον 2ο γύρο του απλού ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιουμπλιάνας. Προχώρησε στους «32» με νίκη 4-0 άνευ αγώνα διότι ο αντίπαλός του, ο Δανός Άντερς Λιντ, ανέβασε πυρετό και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

Ο επόμενος στόχος για τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή είναι η 16άδα και αντίπαλός την Πέμπτη (15/10) θα είναι ο Ιταλός Ματέο Μούτι. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ότι έφτασε σε μία ακόμα επιδίωξή του, καθώς εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο απλό του παγκοσμίου πρωταθλήματος 2027.

Μετά την πρωτιά στον προκριματικό του όμιλο ο Γκιώνης (νούμερο 46 στα seeding του πρωταθλήματος) είχε ετοιμαστεί για μεγάλη αναμέτρηση με τον αριστερόχειρα Σκανδιναβό, αλλά και οι Ευρωπαίοι φίλοι του αθλήματος είχαν σημειώσει αυτό το ματς ως ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα του 1ου γύρου.

Όχι μόνο γιατί ο Λιντ, με τη σπουδαία πρόοδο των τελευταίων ετών φιγουράρει στο νούμερο 16 της παγκόσμιας κατάταξης (στα φαβορί στη Λιουμπλιάνα νούμερο 10), αλλά και γιατί ο Έλληνας αμυντικός παραμένει σε τοπ επίπεδο κι έχει εναντίον του δύο νίκες σε ισάριθμα ματς.

Ο Λιντ όμως, πήγε στη Σλοβενία ασθενής κατευθείαν από το Πεκίνο, όπου πήρε μέρος στο China Smash, ένα κορυφαίο τουρνουά της World Table Tennis. Δεν ανάρρωσε, αντίθετα ανέβασε και πυρετό και σήμερα το μεσημέρι ο προπονητής του ενημέρωσε την ελληνική πλευρά και τους διοργανωτές ότι δεν θ’ αγωνιστεί. Το ματς επρόκειτο να γίνει το απόγευμα, ήδη από κάποιες ώρες πριν είχε περάσει επίσημα στο site των αγώνων το 4-0 άν.αγ. και ο Γκιώνης περίμενε να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του.

Αυτός προέκυψε μετά από λίγες ώρες. O Ματέο Μούτι, αθλητής που επίσης άρχισε την πορεία του από τα προκριματικά γκρουπ (νούμερο 73 στα seeding), απέδωσε εξαιρετικά κόντρα στον Βέλγο Μάρτιν Αλέγκρο και τον απέκλεισε με 4-0 σετ. Πριν λίγες ημέρες μετείχε κι εκείνος στο China Smash κι έφτασε μέχρι τον τελευταίο προκριματικό γύρο. Ο πρώτος σε μεγάλη διοργάνωση αγώνας με τον Γκιώνη γίνεται την Πέμπτη, απλά μέχρι το κλείσιμο του κειμένου δεν είχαν γνωστοποιηθεί ώρα και τραπέζι διεξαγωγής.

Αναφορικά με την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027, στην Αστάνα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι στα κριτήρια για όλα τα ατομικά αγωνίσματα. Ο Γκιώνης πέρασε στους «32» και για το απλό ισχύει ότι όλοι οι αθλητές/τριες, που μπαίνουν στη Λιουμπλιάνα σε αυτόν τον γύρο, παίρνουν σίγουρα το «εισιτήριο» για την πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Με την ευκαιρία να σημειωθεί ότι αυτή η πορεία του Έλληνα άσου, οι δύο προκρίσεις στο κυρίως ταμπλό του διπλού γυναικών με Τόλιου, Γερασιμάτου, Παπαδημητρίου και γενικά κάθε θετικό αποτέλεσμα στη Σλοβενία βοηθάει και για τον ειδικό πίνακα αξιολόγησης των μικτών ομάδων.

Το πόσο ουσιαστικό θα είναι το όφελος δεν το γνωρίζει κανείς ακόμα, πάντως το ranking list του Νοεμβρίου θα είναι καθοριστικό για 11 απευθείας προκρίσεις στο μικτό ομαδικό των Ευρωπαϊκών Αγώνων, που θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ οι κατατάξεις επηρεάζουν και για τις προκρίσεις στο απλό.