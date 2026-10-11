Τι έγινε για τα μέλη της εθνικής ομάδας στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Πινγκ πονγκ ατομικών αγωνισμάτων στη Λιουμπλιάνα.

Ύστερα από δράση περίπου 12 ωρών έκλεισε το βράδυ της Κυριακής (11/10) στη Λιουμπλιάνα η εναρκτήρια ημέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων στο πινγκ πονγκ.

Για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση επιφύλαξε αποτελέσματα, που φέρνουν τη γερή διεκδίκηση προκρίσεων στα κεντρικά ταμπλό σε απλό και διπλό.

Στο απλό ανδρών άρχισαν νικηφόρα ο Γιάννης Σγουρόπουλος και ο Γιώργος Σταματούρος και στα γκρουπ των 3ων θα παίξουν για την προνομιούχο 1η θέση.

Στο διπλό ανδρών οι ίδιοι αθλητές, όπως και ο Παναγιώτης Γκιώνης με τον Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ πέρασαν το βράδυ τα πρώτα εμπόδια των προκριματικών και τη Δευτέρα (12/10) αγωνίζονται για την πρόκριση.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τις Κατερίνα Τόλιου/Ιωάννα Γερασιμάτου, ενώ μετά το bye στον 1ο γύρο επιδιώκουν την είσοδο στο ταμπλό και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου με τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα. Έκαναν καλή προσπάθεια τα δύο ελληνικά ζευγάρια στο διπλό μικτό, αλλά αποκλείστηκαν στα προκριματικά.

Ο Γκιώνης και η Τόλιου αρχίζουν τη Δευτέρα (12/10) τους αγώνες τους στο απλό και φυσικά στην πορεία θα προκύψει και η τελική θέση στα γκρουπ για τους διεθνείς μας, που είχαν ήττα στην 1η αγωνιστική.

Στο απλό ανδρών ο Γιώργος Σταματούρος μπήκε με το δεξί στο 2ο προκριματικό γκρουπ. Νίκησε με 3-1 σετ τον Λιθουανό Μάρτιν Φρίζελ (11-5, 11-6, 11-13, 11-3) και θα κυνηγήσει την πρωτιά απέναντι στον Σλοβάκο αμυντικό Βανγκ Γιανγκ (τον συμπαίκτη του Γκιώνη στο διπλό).

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στη Λιουμπλιάνα. Για το 22ο γκρουπ επιβλήθηκε του Λετονού Αρτούρ Ρουντνίκοβς με 3-0 σετ (11-6, 11-8, 11-5) και θα παίξει για την προνομιούχο 1η θέση κόντρα στο 1ο φαβορί του ομίλου, τον Ιταλό Τζον Ογεμπόντε.

Ο Αλέξανδρος Μαδέσης μετέχει στο 4ο γκρουπ. Στον πρώτο του αγώνα στον θεσμό έκανε καλή εμφάνιση κι έχασε οριακά από τον Λετονό Ντάνιελ Κόγκανς με 3-2 σετ (8-11, 11-7, 7-11, 11-4, 3-11). Τη Δευτέρα (12/10) αντιμετωπίσει τον Ρουμάνο Οβίντιου Ιονέσκου (επικεφαλής).

Ο Παναγιώτης Γκιώνης αρχίζει τους αγώνες του στο αγώνισμα ως επικεφαλής του 14ου γκρουπ. Πρώτος του αντίπαλος θα είναι ο Ιτάι Αβίβι από το Ισραήλ και δεύτερος (την Τρίτη) ο Μάελ Φαν Ντέσελ από το Λουξεμβούργο.

Στο απλό γυναικών η Παπαδημητρίου αγωνίζεται στο 18ο προκριματικό γκρουπ. Στο ξεκίνημά της έχασε από τη Λιθουανή Λουκρετσία Τζουσνάιτε με 3-1 σετ (12-14, 7-11, 11-4, 9-11) και αύριο συναντά την Ουκρανή Σολομίγια Γιάρεμτσουκ.

Η Γερασιμάτου βρίσκεται στο 27ο γκρουπ. Στην 1η αγωνιστική έχασε από τη Γαλλίδα Νίνα Γκούο Ζενγκ με 3-0 σετ (9-11, 7-11, 7-11) και αύριο θα βρει μπροστά της την Τσέχα Βερόνικα Πολάκοβα.

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα έχει δυσκολέψει πολύ και για τα δύο κορίτσια η υπόθεση της πρόκρισης, στην οποία φυσικά ήταν από την αρχή αουτσάιντερ. Πάντως …χαραμάδα πρόκρισης μετά από κλήρωση για lucky loser αφήνει και η 2η θέση, συνεπώς θα τα δώσουν όλα για νικηφόρο αποτέλεσμα.

Η Τόλιου είναι 1ο φαβορί στο 24ο γκρουπ. Αρχίζει την προσπάθειά της κόντρα στην Άνα Νικοϊάνι από τη Γεωργία και την Τρίτη (13/10) αναμετριέται με τη Ρωσίδα Μαρία Ταϊλάκοβα.

Απευθείας στο ταμπλό των «64» βρίσκονται τα πρώτα 32 seeded ονόματα σε άνδρες και γυναίκες. Οι πρώτοι/ες από κάθε γκρουπ προκρίνονται στο ταμπλό και στις γυναίκες θα περάσει και μία 2η ως «τυχερή χαμένη».

Στο διπλό ανδρών ο Γκιώνης και ο Σλοβάκος Βανγκ Γιανγκ δικαίωσαν τον ρόλο του φαβορί στους «64» των προκριματικών κι επιβλήθηκαν με 3-0 σετ των Ματίας Σάντχολτ/Λάσι Λέχτολα από τη Νορβηγία και τη Φινλανδία αντίστοιχα (11-6, 11-4, 11-7). Οι δύο αμυντικοί, που έχουν ξανασυνεργαστεί με επιτυχία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, διεκδικούν αύριο την είσοδο στο κυρίως ταμπλό απέναντι στους Ούγγρους Άνταμ Ζούντι/Σάμπα Άντρας.

Ο Σταματούρος και ο Σγουρόπουλος βρέθηκαν πίσω στο σκορ κόντρα στους Ετάι Σούσαν/Ιτάι Αβίβι από το Ισραήλ. Ισοφάρισαν στην παράταση και στη συνέχεια έλεγξαν το ματς για να επικρατήσουν με 3-1 σετ (10-12, 12-10, 11-7, 11-7). Στους «32» επιδιώκουν αύριο την καθοριστική νίκη με τους Μπένεντεκ Όλαχ/Άλεξ Ναούμι από τη Φινλανδία.

Ο Μαδέσης συνεργάστηκε με τον Σκοτσέζο Μάρτιν Τζόνσον. Συνδυάστηκαν καλά σε γενικές γραμμές κι έχασαν δύσκολα από τους Λόικ Στολ/Ελίας Χαρντμέιερ από την Ελβετία με 3-1. Στο 4ο σετ προηγήθηκαν 8-4, όμως δέχτηκαν σερί επτά πόντων (11-5, 8-11, 11-13, 8-11).

Στο διπλό γυναικών οι Τόλιου/Γερασιμάτου έφτασαν στον αγώνα για πρόκριση μ δύσκολη επικράτηση στις «64». Έχασαν το 1ο σετ από τις Σάνε Ντε Χουπ/Λέσια Λεβίτσκι (Ολλανδία/Βέλγιο), όμως βελτίωσαν το αγωνιστικό τους πρόσωπο για να προσπεράσουν και μετά να υπερισχύσουν στις λεπτομέρειες του 4ου σετ για το τελικό 3-1 (8-11, 11-5, 11-3, 12-10).

Στις «32» αντιμετωπίζουν αύριο τις Ρέιτσελ Μορέ/Φάνι Ντουτάζ από την Ελβετία, που είναι 2ο φαβορί των προκριματικών.

Η Παπαδημητρίου με τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα είχαν bye στον 1ο προκριματικό γύρο. Στους «32» τίθενται αντιμέτωπες με τις Σουηδέζες Σίρι Μπένιεγκαρντ/Νόμιν Μπάασαν (η δεύτερη είναι φέτος συμπαίκτρια της Παπαδημητρίου στην ΑΕΚ).

Στο διπλό μικτό τα ελληνικά χρώματα κυνήγησαν με αξιώσεις μία πρόκριση στο κεντρικό ταμπλό, ώσπου οι Σταματούρος/Παπαδημητρίου αποκλείστηκαν στον καθοριστικό 2ο προκριματικό γύρο και οι Γκιώνης Τόλιου στον 1ο δεχόμενοι ανατροπή.

Στους «64» των προκριματικών ο Σταματούρος και η Παπαδημητρίου αντιμετώπισαν τους Στέπαν Μπρελ/Καρίν Γκρόφοβα από την Τσεχία. Έγινε αμφίρροπο παιχνίδι, που πήγε στο 5ο σετ. Εκεί το ελληνικό δίδυμο ξέφυγε με 4-0, και παρότι είδε τους Τσέχους να ισοφαρίζουν, έβγαλε σωστές επιλογές και ορισμένα πολύ καλά χτυπήματα για να φτάσει στη νίκη (6-11, 11-8, 8-11, 13-11, 11-7).

Στους «32» οι διεθνείς μας διεκδίκησαν το εισιτήριο για τον 1ο γύρο του αγωνίσματος με αντιπάλους τους Νιαγκόλ Στογιάνοφ/Τζόρτζι Πικολίν από την Ιταλία. Μόνο στο 3ο σετ υστέρησαν απέναντι σε αντικειμενικά δυνατό δίδυμο και τελικά ηττήθηκαν πολύ δύσκολα με 3-1 σετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχασαν το 1ο και το 4ο σετ στην παράταση (11-13, 11-8, 2-11, 10-12).

Ο Γκιώνης και η Τόλιου έχασαν πολύ καλή ευκαιρία να πάνε επίσης στο ματς για πρόκριση. Στον 1ο προκριματικό γύρο προηγήθηκαν των Ζοάο Ζεράλδο/Μαριάνα Σάντα Κόμπα με 2-0 σετ. Όταν το ζευγάρι από την Πορτογαλία μεγάλωσε την ευστοχία του οι ελληνικές «άμυνες» δεν ήταν το ίδιο αποδοτικές και ήρθε ο αποκλεισμός με 3-2 σετ (11-8, 11-9, 6-11, 8-11, 5-11).

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στα προκριματικά στάδια σε δικές μας ώρες (μία μπροστά από τη Σλοβενία) και πάντα σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ETTU:

Τη Δευτέρα 12/10

Στο απλό ανδρών

Σταματούρος – Βανγκ στις 10:00 Τραπέζι 6

Μαδέσης – Ιονέσκου στις 12:20 Τραπέζι 2

Γκιώνης – Αβίβι στις 10:35 Τραπέζι 6

Στο απλό γυναικών

Παπαδημητρίου – Γιάρεμτσουκ στις 14:20 Τραπέζι 7

Τόλιου – Νικοϊάνι στις 14:55 Τραπέζι 8

Γερασιμάτου – Πολάκοβα στις 15:30 Τραπέζι 3

Στο διπλό ανδρών

Γκιώνης/Βανγκ Γιανγκ – Ζούντι/Άντρας δεν έχουν οριστεί ακόμα ώρα και τραπέζι (σύμφωνα με το πρόγραμμα έναρξη ενότητας αγωνίσματος 16:30)

Σγουρόπουλος/Σταματούρος - Όλαχ/Ναούμι δεν έχουν οριστεί ακόμα ώρα και τραπέζι

Στο διπλό γυναικών

Τόλιου/Γερασιμάτου - Μορέ/Ντουτάζ δεν έχουν οριστεί ακόμα ώρα και τραπέζι (σύμφωνα με το πρόγραμμα έναρξη ενότητας αγωνίσματος 17:40)

Παπαδημητρίου/Γκεοργκίεβα – Μπάασαν/Μπένιεγκαρντ δεν έχουν οριστεί ακόμα ώρα και τραπέζι

Την Τρίτη 13/10

Στο απλό ανδρών

Γκιώνης – Φαν Ντέσελ στις 15:00 Τραπέζι 6

Σγουρόπουλος – Ογεμπόντε στις 15:35 Τραπέζι 6

Στο απλό γυναικών

Τόλιου – Ταϊλάκοβα στις 11:10 Τραπέζι 8

Η ETTU μεταδίδει ιντερνετικά όλους τους αγώνες μέσα από το κανάλι της στο youtube.

Στη διεύθυνση https://www.ettu.tv/events/167/4/1/5/5 εξάλλου, δίνονται όλες οι πληροφορίες για τα αγωνιστικά δρώμενα στην κορυφαία διοργάνωση και θα παρέχεται και live scoring.