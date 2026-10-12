Oι πρώτες προκρίσεις με ελληνικό χρώμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων στη Λιουμπλιάνα, ήρθαν στο διπλό γυναικών.

Οι γυναίκες έφεραν τα χαμόγελα στην ελληνική αποστολή στο δεύτερο αγωνιστικό κομμάτι της Δευτέρας (12/10) στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων της Λιουμπλιάνας.

Οι Κατερίνα Τόλιου/Ιωάννα Γερασιμάτου και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου με συμπαίκτρια τη Βουλγάρα Τσβετελίνα Γκεοργκίεβα, πήραν την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του διπλού γυναικών και δημιούργησαν το πρώτο απτό θετικό αποτέλεσμα για τα γαλανόλευκα χρώματα στην κορυφαία διοργάνωση.

Και τα δύο ζευγάρια είχαν πολύ δύσκολη αποστολή στα καθοριστικά ματς το απόγευμα και κατάφεραν να φτάσουν στον βασικό στόχο τους ύστερα από κλειστά ματς. Στο ταμπλό των «32» θα κοιτάξουν να προχωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται.

Υψηλά εμπόδια συνάντησαν και οι Έλληνες αθλητές, που πάλευαν για τον ίδιο σκοπό στο διπλό ανδρών. Οι Γιώργος Σταματούρος/Γιάννης Σγουρόπουλος, όπως και ο Παναγιώτης Γκιώνης με τον Σλοβάκο συμπαίκτη του Βανγκ Γιανγκ έκαναν την προσπάθειά τους στον 2ο προκριματικό γύρο, αλλά γνώρισαν ήττες στα τρία σετ και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Στο διπλό γυναικών οι Τόλιου/Γερασιμάτου είχαν περάσει χτες τον 1ο προκριματικό γύρο και σήμερα έκαναν το καθοριστικό βήμα. Οι σημερινές πρωταθλήτριες Ελλάδας αντιμετώπισαν στις «32» το 2ο φαβορί του συγκεκριμένου ταμπλό, τις Ρέιτσελ Μορέ/Φάνι Ντουτάζ από την Ελβετία. Συνδυάστηκαν και πάλι εξαιρετικά, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στα πιο κρίσιμα σημεία και με πολύ καλή συγκέντρωση έφτασαν στο εμφατικό 3-0 σετ (11-9, 12-10, 17-15).

Η Παπαδημητρίου και η Γκεοργκίεβα είχαν bye στον 1ο προκριματικό και σήμερα κυνήγησαν την είσοδο στο κυρίως ταμπλό κόντρα στις Σουηδέζες Σίρι Μπένιεγκαρντ/Νόμιν Μπάασαν. Κάνοντας την πρώτη τους συνεργασία φυσιολογικά κάπου δεν είχαν καλό ξεκίνημα, όμως η συνέχεια ήταν τελείως διαφορετική. Το ελληνοβουλγαρικό δίδυμο έσωσε δύο ματς μπολ στο 4ο σετ, κάλυψε άμεσα το αρχικό 1-4 στο 5ο σετ κι εξασφάλισε στην παράταση τη σπουδαία νίκη (4-11, 11-7, 11-13, 13-11, 12-10).

Ταμπλό των «32» υπάρχει στο αγώνισμα κι εκεί ήταν απευθείας τα πρώτα 16 φαβορί. Οι Τόλιου/Γερασιμάτου κληρώθηκαν με το 2ο φαβορί, τις Νίνα Μίτελχαμ/Ανέτ Κάουφμαν από τη Γερμανία, ενώ η Παπαδημητρίου με την Γκεοργκίεβα θ’ αντιμετωπίσουν τις Σάρα Ντε Νούτε/Νι Ξια Λιαν από το Λουξεμβούργο (νούμερο 12).

Στο διπλό ανδρών ο Γκιώνης και ο Βανγκ είχαν κάνει θετική αρχή το βράδυ της Κυριακής, αλλά σήμερα ο βαθμός δυσκολίας ανέβηκε. Οι Ούγγροι Άνταμ Ζούντι/Σάμπα Άντρας έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε άλλες διοργανώσεις και τώρα έδειξαν και τις αρετές τους απέναντι στην άμυνα. Το ελληνοσλοβακικό δίδυμο δεν μπόρεσε να επαναλάβει εμφάνιση του κοντινού παρελθόντος και ήρθε ο αποκλεισμός με 3-0 σετ (8-11, 5-11, 8-11).



Στον καθοριστικό γύρο για την πρόκριση βρέθηκαν μετά τη χτεσινή τους νίκη και οι Σγουρόπουλος/Σταματούρος. Στους «32» το ζευγάρι των Μπένεντεκ Όλαχ/Άλεξ Ναούμι από τη Φινλανδία αποδείχτηκε πολύ δυνατό. Την ίδια ώρα οι πρωταθλητές μας δεν μπόρεσαν να βγάλουν το καλύτερο πρόσωπο και ηττήθηκαν με 3-0 σετ (8-11, 4-11, 5-11).

Το πρόγραμμα των Ελλήνων την Τρίτη 13/10

(Σε ώρες Ελλάδας)

Στο απλό ανδρών

Γκιώνης – Φαν Ντέσελ 15:00 Τραπέζι 6

Σγουρόπουλος – Ογεμπόντε στις 15:35 Τραπέζι 6

Στο απλό γυναικών

Τόλιου – Ταϊλάκοβα 11:10 Τραπέζι 8

Στο διπλό γυναικών

Τόλιου/Γερασιμάτου – Μίτελχαμ/Κάουφμαν 21:10 Τραπέζι 3

Παπαδημητρίου/Γκεοργκίεβα – Ντε Νούτε/Νι 21:10 Τραπέζι 6



Η ETTU μεταδίδει ιντερνετικά όλους τους αγώνες μέσα από το κανάλι της στο youtube.

Εδώ δίνονται όλες οι πληροφορίες για τα αγωνιστικά δρώμενα στην κορυφαία διοργάνωση και θα παρέχεται και live scoring.