Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών ο Παναγιώτης Γκιώνης πέρασε στο κυρίως ταμπλό του απλού, αποκλεισμοί για Τόλιου, Παπαδημητρίου και Γερασιμάτου στο απλό γυναικών.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης μπήκε στο ταμπλό των «64» στο απλό ανδρών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ατομικών, που συνεχίζεται για 3η μέρα στη Λιουμπλιάνα. Δικαίωσε τις προβλέψεις στον προκριματικό του όμιλο και με δεύτερη νίκη σήμερα 13/10 πήρε την πρωτιά και την πρόκριση.

Ο 3ος αθλητής του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2013 θα επιδιώξει από αύριο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Καθοριστικά ματς για την είσοδο στο ταμπλό είχαν την Τρίτη δύο ακόμα εκπρόσωποι μας στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος κυνήγησε δυναμικά τον βασικό στόχο και κάμφθηκε στα πέντε σετ σε ισορροπημένη αναμέτρηση. Στο απλό γυναικών η Κατερίνα Τόλιου βρήκε μπροστά της πολύ υψηλό εμπόδιο, μετά την ήττα βρέθηκε στη 2η θέση κι έμεινε εκτός συνέχειας.

Στο απλό ανδρών και το 14ο γκρουπ ο Γκιώνης κινήθηκε απόλυτα με βάση τον ρόλο του φαβορί. Επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του με αντίπαλο τον Μάελ Φαν Ντέσελ και πήρε την πρωτιά με δεύτερη νίκη 3-0 σετ και 4 βαθμούς. Ο νεαρός αθλητής από το Λουξεμβούργο βρίσκεται σε καλό επίπεδο και είχε παιχνίδι απέναντι στην άμυνα, αλλά ο πολύπειρος πρωταθλητής Ελλάδος ήταν πολύ συγκεντρωμένος και είχε μεγάλη συνέπεια τόσο στις κομμένες μπάλες όσο και στις forehand επιθέσεις του (11-7, 11-9, 11-7).

Ο Γκιώνης δεν ευνοήθηκε στην κλήρωση του ταμπλό και καλείται ν’ αντιμετωπίσει έναν κορυφαίο Ευρωπαίο. Στον πρώτο γύρο τίθεται αύριο αντιμέτωπος με τον Δανό Άντερς Λιντ, Νο.11 στα seeding της διοργάνωσης και Νο.16 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη. Αν ο πρωταθλητής μας περάσει στους «32» τότε θα συναντήσει τον νικητή από το ματς Ματέο Μούτι (Ιταλία) – Μάρτιν Αλέγκρο (Βέλγιο).

Ο Σγουρόπουλος είχε κάνει προχτές τη θετική πρεμιέρα στο 22ο γκρουπ και σήμερα τα έδωσε όλα για την προνομιούχο πρωτιά. Βρέθηκε να χάνει 2-0 σετ από τον επικεφαλής Τζον Ογεμπόντε, βρήκε απάντηση και ισοφάρισε, αλλά στο τέλος κάμφθηκε με 3-2 και αποκλείστηκε.

Βελτίωσε την απόδοσή του μετά το 2ο σετ και με καθαρό μυαλό και θετική σκέψη πήρε οριακά το 3ο και το 4ο σετ, σώζοντας μάλιστα και δύο ματς μπολ στη δεύτερη περίπτωση. Στο 5ο σετ ο Ιταλός, που πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό ανδρών πριν λίγο καιρό στους Μεσογειακούς Αγώνες, σέρβιρε πολύ καλά και πέρασε τις επιθέσεις του (5-11, 4-11, 11-9, 13-11, 7-11).

Ο Γιώργος Σταματούρος είχε ολοκληρώσει χτες τα παιχνίδια του στο 2ο προκριματικό γκρουπ με 3 βαθμούς. Τερμάτισε μόνος στη 2η θέση, καθώς την Τρίτη ο Σλοβάκος Βανγκ Γιανγκ νίκησε και τον Λιθουανό Μάρτιν Φρίζελ με 3-0 σετ.

Επίσης, τη Δευτέρα (12/10) είχε τελειώσει τους αγώνες του ο Αλέξανδρος Μαδέσης στο 4ο γκρουπ με 2 βαθμούς. Σήμερα εξασφάλισε την πρόκριση ο Ρουμάνος Οβίντιου Ιονέσκου όταν επιβλήθηκε 3-0 σετ του Λετονού Ντάνιελ Κόγκανς.

Στο απλό γυναικών η Τόλιου έδωσε το πρωί το καθοριστικό παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής στο 24ο γκρουπ, όπου ήταν επικεφαλής. Απέναντί της είχε εγνωσμένης αξίας αθλήτρια, τη Ρωσίδα Μαρία Ταϊλάκοβα, η οποία έδειξε ότι αποδίδει πολύ καλά και με την άμυνα.

Η «χρυσή» Βαλκανιονίκης του αγωνίσματος το 2024 δεν μπόρεσε να βγάλει την απαιτούμενη σταθερότητα στις μπάλες της, έχασε 3-0 σετ και πήρε τη 2η θέση του γκρουπ. Στο 2ο σετ έχασε ευκαιρία να μπει καλύτερα στη διεκδίκηση του αγώνα όταν προηγήθηκε 5-1 και δέχτηκε έξι πόντους στη σειρά, ενώ στο 3ο μείωσε στον πόντο από 10-6 (2-11, 6-11, 9-11).

Στο 18ο γκρουπ, όπου η Μαλαματένια Παπαδημητρίου έμεινε στην 3η θέση, κατέκτησε σήμερα την πρωτιά η Ουκρανή Σολομίγια Γιάρεμτσουκ νικώντας με 3-0 σετ τη Λουκρετσία Τζουσνάιτε από τη Λιθουανία.

Στο 27ο γκρουπ, όπου αποκλείστηκε ως 3η και η Ιωάννα Γερασιμάτου, πήρε την προνομιούχο 1η θέση η Γαλλίδα Νίνα Γκούο Ζενγκ, η οποία στην τελευταία αγωνιστική κατέβαλλε με 3-0 σετ την Τσέχα Βερόνικα Πολάκοβα.