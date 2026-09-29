Ο Ντάρκο Γιόργκιτς εντάχθηκε στη μακρά λίστα των σπουδαίων ξένων αθλητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που τιμούν το ελληνικό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας.

Ο Ντάρκο Γιόργκιτς μόλις προστέθηκε στη μακρά λίστα των σπουδαίων ξένων αθλητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης, που τιμούν το ελληνικό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Είναι περίπου μία δεκαετία τώρα, που η κορυφαία εθνική διοργάνωση συγκεντρώνει τοπ ονόματα, αθλητές κι αθλήτριες με μεγάλες περγαμηνές στην ευρωπαϊκή ή και την παγκόσμια σκηνή και ο Σλοβένος άσος δεδομένα έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελευσίνα η ατραξιόν του πρώτου αγωνιστικού διημέρου.

Μεταξύ άλλων διακρίσεων, ο νεοαποκτηθείς του Ολυμπιακού αθλητής είναι τρεις φορές νικητής του Ευρωπαϊκού Τοπ 16, πρωταθλητής σε δύο World Table Tennis Contender, δευτεραθλητής Ευρώπης στο απλό ανδρών, στις θέσεις 5-8 των Ολυμπιακών Αγώνων Τόκιο 2020 στο ίδιο αγώνισμα. Σήμερα φιγουράρει στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ έχει φτάσει μέχρι και το νούμερο 6 το 2022.

Ο Γιόργκιτς συμμετείχε και στα τρία νικηφόρα πρώτα ματς των πρωταθλητών Ελλάδας και στο γυμναστήριο του ΓΑΣΕ.

Στο ντεμπούτο του το αστέρι της παγκόσμιας σκηνής επιβεβαίωσε τη δυναμική του πρωταθλήματος: «Είδα δυνατούς αθλητές. Όλοι οι αθλητές είναι σε υψηλό επίπεδο, ειδικά σε ό,τι με αφορά ένιωσα ότι κανένα ματς δεν ήταν εύκολο για μένα, ότι έπρεπε να παλέψω σε κάποιες περιπτώσεις για να νικήσω. Είμαι χαρούμενος από την πρώτη μου εμφάνιση εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ προς επίρρωση αυτών να θυμίσουμε ότι στις έξι ατομικές συναντήσεις του έχασε σετ και από Έλληνες και από ξένους αθλητές.

Επιπλέον, αναφερόμενος στο πως πήρε την απόφαση να έρθει ν’ αγωνιστεί στη χώρα μας σημείωσε ότι δύο ξένοι πρώην αθλητές του Ολυμπιακού, ο Κροάτης Πουκάρ και ο Γερμανός Οβτσάροφ «Μου είπαν υπέροχα πράγματα για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό πρωτάθλημα κι έτσι αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι καινούργιο».

Ο Γιόργκιτς σημείωσε ότι εν όψει Λος Άντζελες 2028 θέλησε να ελαφρύνει το αγωνιστικό του πρόγραμμα και γι’ αυτό άφησε την Μπουντεσλίγκα και αποκάλυψε ότι είχε κάνει χρόνια πριν την πρώτη επαφή με το πειραϊκό σωματείο.

Ομολόγησε ότι χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής στη νέα αγωνιστική συνθήκη με τα ματς πρωταθλήματος να γίνονται συγκεντρωτικά και φυσικά ρωτήθηκε για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων, που γίνεται σε δύο βδομάδες στη χώρα του και στο οποίο επιζητά το μετάλλιο.

Να σημειωθεί ακόμα ότι στη Γερμανία ο Γιόργκιτς πανηγύρισε με την μπλε φανέλα της Σααρμπρούκεν μία σειρά από τίτλους με Champions League, πρωταθλήματα και Κύπελλα Γερμανίας.