Η ΟΧΕ επέστρεψε τους δύο βαθμoύς που είχε αφαιρέσει από την ομάδα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, μετά την αποπληρωμή οφειλών που υπήρξαν.

Η ΑΕΚ, όπως έκανε γνωστό από τη Δευτέρα (28/9), προχώρησε στην αποπληρωμή των χρημάτων που αφορούσαν οφειλές από ποινές της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου και η ΟΧΕ προχώρησε στην επιστροφή των δύο βαθμών που είχαν αφαιρεθεί από την ομάδα χάντμπολ ανδρών στην τρέχουσα Handball Premier.

Παράλληλα η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι «αποφάσεις της (Γενική Συνέλευση- Μάρτιος 2025) είχαν αποτέλεσμα αφενός να διακανονιστούν -σε βαθμό που να καταστούν βιώσιμες- υπέρογκες οφειλές που είχαν ερασιτεχνικά σωματεία και αφετέρου δε να εισπραχτούν σε βάθος χρόνου από την Ομοσπονδία, κατ’ εφαρμογή των ποινών της αθλητικής δικαιοσύνης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχονται από το έτος 2010».

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ

«Με βάση το άρθρο 6- παράγραφος 6 του κανονισμού αγώνων και μετά την τακτοποίηση της οφειλής/δόσης από πλευράς ΑΕΚ –που εκκρεμούσε από τον Μάρτιο του 2026- στο πλαίσιο του διακανονισμού των οφειλομένων από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την αθλητική δικαιοσύνη, επιστρέφονται οι δύο βαθμοί στην τρέχουσα βαθμολογία της Handball Premier, οι οποίοι είχαν αφαιρεθεί με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.

Δοθείσης ευκαιρίας η ΟΧΕ θέλει να τονίσει ότι δεν επιθυμεί και δεν έχει καμία πρόθεση να έρχεται σε αντιπαράθεση με κανένα σωματείο- μέλος της.

Αντιθέτως μάλιστα, οι αποφάσεις της (Γενική Συνέλευση- Μάρτιος 2025) είχαν αποτέλεσμα αφενός να διακανονιστούν -σε βαθμό που να καταστούν βιώσιμες- υπέρογκες οφειλές που είχαν ερασιτεχνικά σωματεία και αφετέρου δε να εισπραχτούν σε βάθος χρόνου από την Ομοσπονδία, κατ’ εφαρμογή των ποινών της αθλητικής δικαιοσύνης, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχονται από το έτος 2010.

Είναι ξεκάθαρο ωστόσο πως οι συμφωνίες και οι διακανονισμοί πρέπει να τηρούνται και αν προκύπτουν νέα πρόστιμα αυτά θα πρέπει να εξοφλούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αυτά ισχύουν και θα ισχύουν για όλα τα σωματεία ανεξαιρέτως»