Ο Πέλκας στη θέση του Τζόλη
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Στη θέση του τραυματία Τζόλη, που επιστρέφει στην Αγγλία, κλήθηκε στην Εθνική ο Δημήτρης Πέλκας και μετά την απογευματινή προπόνηση θα ενσωματωθεί στην αποστολή.
Νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση είναι ένας από τους... παλιούς. Ο λόγος για τον μεσοεπιθετικό, Δημήτρη Πέλκα, που αντικαθιστά τον τραυματία Τζόλη που θα γυρίσει το Σάββατο στην Αγγλία. Ο Πέλκας θα ενσωματωθεί στην Ελλάδα μετά το πέρας της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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