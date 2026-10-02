Στη θέση του τραυματία Τζόλη, που επιστρέφει στην Αγγλία, κλήθηκε στην Εθνική ο Δημήτρης Πέλκας και μετά την απογευματινή προπόνηση θα ενσωματωθεί στην αποστολή.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή της Εθνικής. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση είναι ένας από τους... παλιούς. Ο λόγος για τον μεσοεπιθετικό, Δημήτρη Πέλκα, που αντικαθιστά τον τραυματία Τζόλη που θα γυρίσει το Σάββατο στην Αγγλία. Ο Πέλκας θα ενσωματωθεί στην Ελλάδα μετά το πέρας της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής.