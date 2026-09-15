Με το χάλκινο μετάλλιο του Θεοφάνη-Φρίξου Μαρκουλάκη ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο Europe Youth Tournament της Σερβίας.

Το χάλκινο μετάλλιο από τον Θεοφάνη-Φρίξο Μαρκουλάκη στο απλό παίδων ήταν η καλύτερη στιγμή για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στο δυνατό φινάλε της στο Europe Youth Tournament της Σερβίας.

Την Κυριακή 13/09, στο τελευταίο κομμάτι των αγώνων στο Sportski Centar Beočin, το πρόγραμμα είχε αρχικά για τα γαλανόλευκα χρώματα τέσσερις προημιτελικούς. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν παντού υψηλός και τελικά το βάθρο εξασφαλίστηκε στο απλό της Under 15.

Με σπουδαίες εμφανίσεις ο πολλά υποσχόμενος Χανιώτης αθλητής πρόσθεσε στη συλλογή του ένα ακόμα μετάλλιο από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος (ETTU) κι έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι αυτή τη φορά το κατάφερε στην αμέσως επόμενη κατηγορία από τη δική του. Επίσης, διεκδίκησε με μεγάλες αξιώσεις μετάλλιο στο απλό και το διπλό μικτό της Under 13 (στο μικτό με συμπαίκτρια τη Μαρτίνα Γκολοσμάνοβα από τη Βουλγαρία) για να καταταγεί στις θέσεις 5-8. Αυτός ήταν ο απολογισμός και για τον Νίκο Αλεξίδη στο απλό παμπαίδων.

Μαζί τα δύο παιδιά κατέκτησαν νωρίτερα στην εβδομάδα το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό της κατηγορίας, τον περασμένο μήνα ήταν 3α στο διπλό στο αντίστοιχο τουρνουά της Λετονίας, ενώ στο σερβικό όπεν του 2025 ο Μαρκουλάκης είχε πάρει την 3η θέση στο απλό παμπαίδων.

Οι 13χρονοι αθλητές ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους σε μία ακόμα διεθνή διοργάνωση, έκαναν χρήσιμα τεστ για το φετινό Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13 και παράλληλα εξασφάλισαν νέα συγκομιδή πόντων για το ranking list της ηπείρου μετά την άνοδο του Σεπτεμβρίου. Στην τεχνική καθοδήγηση είχαν ξανά τον Μιχάλη Αγγελίδη ο μεν και τον Αλεσσάντρο Φέλτσερ ο δε.

Στην ελληνική αποστολή στη Σερβία ήταν επίσης οι παίδες Γιώργος Σασσάνης και Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης κι έφεραν τα δικά τους καλά αποτελέσματα σε ομαδικό και απλό. Τους κοούτσαρε ο Αντώνης Μπάκας από την Επιτραπέζια Αντισφαίριση Ταύρου.

Στο απλό των αγοριών Under 15 ο Μαρκουλάκης (νούμερο 15 του τουρνουά στη συγκεκριμένη κατηγορία) διατήρησε τον πολύ καλό ρυθμό και στο ματς της 8άδας. Βρήκε τις λύσεις στην πίεση του Κροάτη Ιβάν Σμίλιανιτς (νούμερο 6 στα seeding) και πήρε τη νίκη με 3-0 σετ (11-5, 17-15, 11-8).

Στα ημιτελικά είχε αμφίρροπη «μονομαχία» με το 4ο φαβορί, τον Σέρβο Μπράνκο Ντραγκόγιεβιτς. Δεν άρχισε καλά, όμως βρήκε παιχνίδι μετά το 3ο σετ κι έστειλε τον αγώνα στο 2-2. Το φινάλε ήταν συναρπαστικό με τον πρωταθλητή Ελλάδας να χάνει με 3-2 σετ (6-11, 3-11, 14-12, 12-10, 8-11) και καθώς δεν υπάρχει «μικρός» τελικός να κατακτά την 3η θέση.

Στο απλό αγοριών έως 13 ετών ο Μαρκουλάκης (5ο φαβορί) είχε νωρίτερα σήμερα πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στον Ιταλό Πιέτρο Καμπάνια, το νούμερο 1 της κατηγορίας στη Σερβία. Κυνήγησε το επόμενο βήμα με νέα αξιόλογη εμφάνιση και μπορεί να γνώρισε με 3-0 την πρώτη του ήττα στο τουρνουά, όμως ενδεικτικό της αγωνιστικής ισορροπίας είναι το γεγονός ότι έχασε όλα τα σετ στην παράταση! Η εξέλιξη 12-14, 12-14 και 10-12.

Ο «χρυσός» Βαλκανιονίκης του αγωνίσματος είχε αποκλειστεί από τον Καμπάνια στα προημιτελικά και στο Europe Youth της Λετονίας, τον Αύγουστο. Να σημειωθεί επίσης, ότι ο Ιταλός κατέκτησε αργότερα την πρωτιά και στους παμπαίδες και στους παίδες!

Επίσης στο ταμπλό της Under 13 ο Αλεξίδης (Νο 12 στα seeding της κατηγορίας) σταμάτησε την αήττητη πορεία του στον προημιτελικό γύρο. Από τη θέση του αουτσάιντερ ήθελε να εξαντλήσει τις πιθανότητες για την υπέρβαση απέναντι στο 3ο φαβορί, τον Νοά Βαλέντε από το Λουξεμβούργο, όμως δεν βρήκε ρυθμό σε κανένα σημείο του ματς με συνέπεια την ήττα στα τρία σετ (2-11, 1-11, 6-11).

Στο διπλό μικτό Under 13 ο Μαρκουλάκης και η Μαρτίνα Γκολοσμάνοβα προχώρησαν χτες ως 2ο φαβορί και σήμερα το πρωί διεκδίκησαν την είσοδο στην 4άδα με τους Ιταλούς Τζιόρτζιο Μποργκέζε/Μάγια Παβέλ. Σε ισορροπημένο προημιτελικό γεμάτο διακυμάνσεις το ελληνοβουλγαρικό ζευγάρι προηγήθηκε με 2-1 σετ, αλλά λύγισε με 3-2 και την παράταση (9-11, 11-5, 11-9, 3-11, 12-14). Το ιταλικό δίδυμο είχε αποκλείσει το Σάββατο στη 16άδα τον Αλεξίδη με την Τουρκάλα Μπέρεν Μποζκούρ.