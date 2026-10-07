Φλιώνης: «Να είμαστε ξανά στο Final Four, οι αντίπαλοι πάντα έχουν έξτρα κίνητρο εναντίον μας»

Ο Δημήτρης Φλιώνης μίλησε λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο φετινό Basketball Champions League (07/10, 19:00) κόντρα στη Σαλόν Βίλπας, στη SUNEL Arena.

Ποδαρικό με το δεξί ευελπιστεί να κάνει η ΑΕΚ στο φετινό BCL απέναντι στην πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας (07/10, 19:00). Ο αρχηγός της Ένωσης, Δημήτρης Φλιώνης, μίλησε εκτενώς για τη νέα αρχή των Κιτρινόμαυρων, στη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία αλλά τοποθετήθηκε επίσης και για άλλα ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως το NBA Europe, που δεσπόζει τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Φλιώνη:

Tο εάν μετά από δύο συμμετοχές σε Final Four σερί, αισθάνεται ότι η ΑΕΚ είναι η ομάδα που όλοι θα έχουν πολύ ισχυρό κίνητρο να νικήσουν;

«Σίγουρα, το μέγεθος της ΑΕΚ ως οργανισμός, γενικότερα αλλά και ως ομάδα με την ιστορία που έχει, ούτως ή άλλως αποτελεί έναν στόχο για τους αντιπάλους μας. Σίγουρα οι διαδοχικές εμφανίσεις μας στα Final Four και γενικά οι επιτυχίες στον θεσμό του BCL δίνουν έξτρα κίνητρο στις ομάδες που μας αντιμετωπίζουν, οι οποίες ξέρεις, εκτός των άλλων έχουν λιγότερη πίεση αλλά και περισσότερο κίνητρο για να αποδείξουν. Ο φετινός στόχος μας είναι να βλέπουμε φάση-φάση και παιχνίδι-παιχνίδι τη διοργάνωση. Ομως σίγουρα είναι επίσης στόχος να είμαστε ξανά στο Final Four του BCL».

Το BCL κι αν αισθάνεται ότι κάθε χρόνο γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή διοργάνωση:

«Ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το επίπεδο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να ανεβαίνει ραγδαία χρόνο με το χρόνο και αυτό είναι κάτι που εννοείται αγγίζει και το BCL, που τα τελευταία χρόνια δυναμώνει ολοένα και περισσότερο. Οι ομάδες ενισχύονται ακόμη πιο πολύ, μεγάλα brands και μεγάλες ομάδες έρχονται σε αυτή τη διοργάνωση να πάρουν μέρος κάτι που κάνει πολύ πιο ανταγωνιστική τη Λίγκα και πολύ πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα».

Για το ΝΒΑ Europe κι αυτό καθιστά πιο δύσκολη και πιο απαιτητική τη διοργάνωση:

«Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι το NBA Europe έρχεται και θα ταρακουνήσει τα νερά του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ. Αυτό είναι σίγουρο, Σίγουρα για εμάς είναι έξτρα κίνητρο. Για όλους τους αθλητές είναι έξτρα κίνητρο. Και είναι κάτι το οποίο περιμένουμε και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο BCL και στις ομάδες που συμμετέχουν επί χρόνια. Ταυτόχρονα όμως, δίνει βαρύτητα και στα εγχώρια πρωταθλήματα. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα σημαντικό upgrade. Εντάξει κανείς ακόμα δεν ξέρει το καθεστώς που θα επικρατήσει και πώς θα είναι ο ευρωπαϊκός χάρτης αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο αλλάζει και άλλο το επίπεδο. Κάνει ακόμα πιο απαιτητική την διοργάνωση».

Για αυτά που χρειάζεται να έχει κάποια ομάδα για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου:

«Η συνταγή για να φτάσει κάποιος στο τέλος του δρόμου περιέχει πάρα πολλά συστατικά. Υπάρχουν βασικά πράγματα αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Σίγουρα χρειάζεται πολύ ταλέντο, πολλή μπασκετική ποιότητα πολλή αντοχή, πολλή σκληράδα ώστε εκεί που έχει πάει το μπάσκετ να μπορούν οι παίκτες να ανταπεξέλθουν σωματικά. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία, η συνεργασία, το mentality. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πιστοί στις αρχές μας, αυτές που μας έφεραν τα τελευταία δύο χρόνια στο Final Four και να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα ευλαβικά, με πίστη και με πολύ σιγουριά για αυτό που χτίζεται και σιγά σιγά με αυτοπεποίθηση να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι η καθημερινή δουλειά και η πίστη στο τελικό στόχο είναι αυτά που σε οδηγούν πιο κοντά. Εννοείται ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή την οποία ακολουθείς κατά γράμμα και έχεις δεδομένη την επιτυχία. Πάντα, η προσπάθεια είναι αυτή που μπορείς να τελειοποιήσεις Κι από εκεί και πέρα σίγουρα θα έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσεις το αποτέλεσμα που επιδιώκεις. Υπάρχουν όμως, και άλλα κομμάτια όπως οι αστάθμητοι παράγοντες».

Το τι έχει αλλάξει σε επίπεδο μπάσκετ στο BCL ανά το χρόνο και πόσο διαφορετικό είναι σήμερα, από την πρώτη χρονιά που έπαιξε σε αυτό:

«Η αλήθεια είναι ότι όταν βιώνεις όλη τη διαδρομή ή ένα μέρος της από μέσα και συμμετέχεις ενεργά, είναι δύσκολο να καταλάβεις αυτή την σταδιακή αλλαγή και την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει φυσικά. Οπότε, δεν μπορώ να σου απαντήσω με πολύ σιγουριά για το τι βλέπω να έχει αλλάξει γιατί μέσα στην εξέλιξη του παιχνιδιού και της διοργάνωσης νιώθω ότι έχω και εγώ ένα κομμάτι προσωπικής εξέλιξης και αλλαγής».

Το τι τον διδάσκει η συμμετοχή του στα τελευταία δύο φάιναλ φορ σε σχέση με την έναρξη της φετινής σεζόν:

«Σίγουρα, βλέπω ότι υπάρχει περισσότερο ταλέντο και πλέον περισσότερες ομάδες που είναι υψηλού επίπεδου. Αυτό που μου έχει διδάξει η συμμετοχή στα δύο τελευταία Final Four είναι να απολαμβάνω όλο το ταξίδι περισσότερο γιατί είναι μεγάλο, δύσκολο και πρέπει να παίρνουμε το χρόνο μας και να καταλαβαίνουμε πού είμαστε και πόσο όμορφη είναι όλη αυτή η διαδικασία. Εννοείται βέβαια ότι κρατάμε και τα σκληρά μαθήματα που πήραμε πέρυσι όπως για το πότε τελειώνει ένα παιχνίδι. Το πληρώσαμε πολύ ακριβά και πλέον το νιώθεις στο πετσί σου πολύ περισσότερο παρά σαν ένα τετριμμένο σχόλιο. Στο τέλος της ημέρας παίζεται μία χρονιά μεγάλων κόπων και προσπάθειας σε λίγα λεπτά ή ακόμη και σε λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε είναι η συγκέντρωση και το αίσθημα ευθύνης που πρέπει να έχεις εκείνη τη στιγμή που όλα κρίνονται».

Τον τρόπο που το BCL χειρίζεται τη θετική πλευρά των social media για την προώθηση της διοργάνωσης:

«Ναι σίγουρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει ο τρόπος που προωθεί η διοργάνωση το περιεχόμενο στα social media. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιο φαν και πιο entertaining από ό,τι βλέπουμε συνήθως και σίγουρα κάνει όλη την εμπειρία πιο ευχάριστη για το κοινό. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δυνατό marketing αυτό που γίνεται και νομίζω ότι το BCL ως διοργάνωση έχει καταφέρει να έχει αρκετά λιγότερη τοξικότητα σε σχέση με άλλες διοργανώσεις και αυτό φαίνεται και στα social media».