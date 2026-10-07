Η Εθνική Ελπίδων ολοκλήρωσε το ταξίδι της στα προκριματικά του EURO U21 και αυτό που ξεχώρισε ήταν η δουλειά που έχει γίνει στις στατικές φάσεις.

Για ένα γκολ η Εθνική Ελπίδων έχασε το εισιτήριο για απευθείας πρόκριση στο EURO U21 του 2027 και πλέον καλείται να περάσει από τη διαδικασία των μπαράζ, μετά από μία εντυπωσιακή πορεία με 9/10 νίκες.

Ένα από τα χαρακτηριστικά «ατού» που είχε το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν η ευχέρεια να σκοράρει από στατικές φάσεις, κάτι στο οποίο είχε πέσει αρκετό βάρος τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό σκέλος.

Γενικότερα η Εθνική Ελπίδων έβγαλε στο χορτάρι αρκετά από τα στοιχεία που ήθελε ο Έλληνας προπονητής, όπως η διάσπαση της αντίπαλης άμυνας με γρήγορες μεταβιβάσεις στη μεσαία γραμμή, μπαλιές στον κενό χώρο προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα των εξτρέμ ή ενεργοποίηση των χαφ για να πατούν περιοχή και να εκτελούν.

Ωστόσο το κομμάτι των στατικών φάσεων ήταν κάτι στο οποίο έπεσε αρκετό βάρος και μεταφράστηκε σε αριθμούς καθώς επτά γκολ προήλθαν από την «αεροπορία» και μάλιστα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να έρθουν οι αντίστοιχες νίκες στα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, σε έξι παιχνίδια, η Ελλάδα βρήκε γκολ από στατική φάση και πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για τα:

Ελλάδα - Μάλτα 5-0: Γκολ ο Κούτσιας μετά από κόρνερ του Άλεν για το 2-0.

Γερμανία - Ελλάδα 2-3: Γκολ ο Κωνσταντίνος Κωστούλας μετά από κομπίνα και φάουλ για το 0-1.

Ελλάδα - Γεωργία 3-0: Γκολ του Καλογερόπουλο από κόρνερ του Κοντούρη για το 2-0 και γκολ του Κεραμίτση από φάουλ για το 3-0.

Γεωργία - Ελλάδα 0-3: Γκολ ο Μπακούλας μετά από ριμπάουντ σε κόρνερ για το 0-2.

Ελλάδα - Λετονία 4-2: Γκολ του Κωνσταντίνου Κωστούλα μετά από κόρνερ του Γκούμα για το 2-0.

Β. Ιρλανδία - Ελλάδα 0-1: Γκολ του Μύθου μετά από κόρνερ του Άλεν για το τελικό 0-1.