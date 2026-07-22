Tο καλεντάρι του πινγκ πονγκ για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοίνωσε το αγωνιστικό καλεντάρι των εθνικών πρωταθλημάτων για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης δημοσίευσε το πρόγραμμα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Αρχίζει τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027 και περιλαμβάνει όλες τις σταθερές εκδηλώσεις των τελευταίων χρόνων.

Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην εκπόνηση του σχεδίου για τους αγώνες της νέας χρονιάς δεν μπορούσε να μπει στο κάδρο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς το άθλημα έχει αποχωρήσει από την αίθουσα και σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωσή της η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. περιμένει να επιτρέψει όταν ολοκληρωθούν τα έργα, που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ.

Σε άλλους χώρους στην Αθήνα βεβαίως, θα φιλοξενηθούν διάφορες διοργανώσεις, ενώ ήδη στο καλεντάρι γίνονται γνωστοί δύο τόποι διεξαγωγής για αναπτυξιακά τουρνουά (Άλιμος και Πεύκη).

Στον σύνδεσμο https://www.httf.gr/agonistiko-programma-2026-2027/ έχει αναρτηθεί το αγωνιστικό πρόγραμμα. Εκεί αναφέρονται και διεθνείς διοργανώσεις.

Όπως και πέρσι, η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα πρέπει να περιμένει ν’ ανακοινωθεί το επίσημο καλεντάρι από την παγκόσμια ομοσπονδία του αθλήματος για το 2027 προκειμένου να συμπληρώσει τα αγωνιστικά διήμερα του επόμενου έτους για την Α1 και την Α2 εθνική κατηγορία.

Τα δύο κορυφαία διασυλλογικά πρωταθλήματα θ’ αρχίσουν νωρίτερα φέτος και συγκεκριμένα στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών θα διεξαχθεί από τις 20 μέχρι τις 23 Μαρτίου 2027 στην Αθήνα.

Χρονικά πρώτο από τα Πανελλήνια πρωταθλήματα θα έρθει αυτό των αθλητών και αθλητριών έως 21 ετών. Τοποθετήθηκε για το 4ήμερο 12-15 Μαρτίου 2027 στην Αθήνα.

Όλες οι τελικές φάσεις στα αντίστοιχα πρωταθλήματα των μικρών ηλικιών θα γίνουν για δεύτερη διαδοχική σεζόν στην Περιφέρεια. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων-παγκορασίδων και μίνι στην Καβάλα στο διάστημα 09-12/04/2027.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στην Πάτρα (24-27/04/2027) και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων στα Χανιά (06-09/05/2027).

Η σειρά των αναπτυξιακών τουρνουά θ’ ανοίξει και φέτος στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο. Ο ΑΣ Πέρα Αθηνών θα πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις του το 1ο τουρνουά της σεζόν στις 10-11 Οκτωβρίου 2026. Έξι θα είναι τα όπεν και αυτή τη σεζόν. Θ’ ακολουθήσουν η Κοζάνη (31/10-01/11), η Πάτρα (28-29/11), η Αθήνα ξανά με την Πεύκη (19-20/12), η Βέροια (06-07/02) και η Θεσσαλονίκη (τουρνουά του τοπικού ΟΕΑ στις 06-07/03).

Στη Θεσσαλονίκη ορίστηκε και ο μεγάλος τελικός των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων. Θα τον αναλάβει ο Α.Σ. Μακεδνός το διήμερο 27-28/03/2027.

Ευχαριστίες στους Δήμους Πειραιά και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τη φύλαξη του εξοπλισμού

Στο μεταξύ η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Δήμο Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη και τον Δήμο Πειραιά για την πολύτιμη στήριξη και τη συμπαράστασή τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την Ομοσπονδία.

Με αφορμή τις εργασίες ανακαίνισης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) και την ανάγκη απομάκρυνσης του εξοπλισμού από την αίθουσα, οι δύο Δήμοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με προθυμία υπέδειξαν διαθέσιμους χώρους για την ασφαλή αποθήκευσή του.

Τελικά, για λόγους αυξημένης ασφάλειας, επιλέχθηκε ο χώρος που προτάθηκε από τον Δήμο Πειραιά, ο οποίος διαθέτει 24ωρη φύλαξη, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προστασίας του υλικού της Ομοσπονδίας.

