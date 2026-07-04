Μουντιάλ 2026: Τέλος από την εθνική Τυνησίας μέσα σε 19 μέρες ο Ρενάρ
Πολύ σύντομη αποδείχτηκε η συνεργασία του Ερβέ Ρενάρ με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, με τον Γάλλο προπονητή να αποχωρεί μόλις 19 ημέρες μετά την πρόσληψή του!
Ο έμπειρος τεχνικός είχε κληθεί να αντικαταστήσει μεσούσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Σαμπρί Λαμουσί αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει και πολλά, με τους Αετούς της Καρχηδόνας να χάνουν 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας τη χειρότερη παρουσία της ιστορίας της στον θεσμό.
Ο Ρενάρ είχε προσληφθεί ως υπηρεσιακός για τη διοργάνωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διαπραγμάτευση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, κάτι που ωστόσο δεν θα συμβεί. «Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην FTF που μου επέτρεψε να συμμετάσχω στο Μουντιάλ, η περιπέτειά μου φτάνει στο τέλος της», ανέφερε ο 57χρονος κόουτς, που είναι πλέον ελεύθερος.
🇹🇳 "Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à la FTF pour m’avoir permis de participer à la Coupe du Monde 2026. Mon aventure prend fin"— RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2026
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Hervé Renard a officialisé son départ à la tête de la sélection tunisienne. pic.twitter.com/DJSi4druc6
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