Μουντιάλ 2026: Τέλος από την εθνική Τυνησίας μέσα σε 19 μέρες ο Ρενάρ

Μουντιάλ 2026: Τέλος από την εθνική Τυνησίας μέσα σε 19 μέρες ο Ρενάρ

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Τέλος από την εθνική Τυνησίας μέσα σε 19 μέρες ο Ρενάρ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ερβέ Ρενάρ αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τυνησίας 19 μέρες χωρίς την πρόσληψή του.

Πολύ σύντομη αποδείχτηκε η συνεργασία του Ερβέ Ρενάρ με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, με τον Γάλλο προπονητή να αποχωρεί μόλις 19 ημέρες μετά την πρόσληψή του!

Ο έμπειρος τεχνικός είχε κληθεί να αντικαταστήσει μεσούσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Σαμπρί Λαμουσί αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει και πολλά, με τους Αετούς της Καρχηδόνας να χάνουν 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας τη χειρότερη παρουσία της ιστορίας της στον θεσμό.

Ο Ρενάρ είχε προσληφθεί ως υπηρεσιακός για τη διοργάνωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διαπραγμάτευση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, κάτι που ωστόσο δεν θα συμβεί. «Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην FTF που μου επέτρεψε να συμμετάσχω στο Μουντιάλ, η περιπέτειά μου φτάνει στο τέλος της», ανέφερε ο 57χρονος κόουτς, που είναι πλέον ελεύθερος.

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα