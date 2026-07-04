Ο Ερβέ Ρενάρ αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τυνησίας 19 μέρες χωρίς την πρόσληψή του.

Πολύ σύντομη αποδείχτηκε η συνεργασία του Ερβέ Ρενάρ με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, με τον Γάλλο προπονητή να αποχωρεί μόλις 19 ημέρες μετά την πρόσληψή του!

Ο έμπειρος τεχνικός είχε κληθεί να αντικαταστήσει μεσούσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Σαμπρί Λαμουσί αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει και πολλά, με τους Αετούς της Καρχηδόνας να χάνουν 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας τη χειρότερη παρουσία της ιστορίας της στον θεσμό.

Ο Ρενάρ είχε προσληφθεί ως υπηρεσιακός για τη διοργάνωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει διαπραγμάτευση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, κάτι που ωστόσο δεν θα συμβεί. «Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην FTF που μου επέτρεψε να συμμετάσχω στο Μουντιάλ, η περιπέτειά μου φτάνει στο τέλος της», ανέφερε ο 57χρονος κόουτς, που είναι πλέον ελεύθερος.