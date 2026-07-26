Ο Τάχα Άλι έκανε εξετάσεις για τον τραυματισμό που αποκόμισε από το παιχνίδι με την Ντιναμό Κιέβου και δεν ήταν ευχάριστα τα νέα.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε σε ρυθμούς ρεβάνς για την ερχόμενη Πέμπτη κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου μετά το διπλό στο πρώτο αγώνα με 3-2 ωστόσο ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς ήταν ο Τάχα Άλι που στα πρώτα λεπτά υπέστη τραυματισμό στον ώμο.

Μετά από τις καθιερωμένες εξετάσεις, ο Σουηδός εξτρέμ διαγνώστηκε με τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για σχεδόν ένα μήνα.

Αναλυτικά:

«Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στις προπονήσεις, μετά το προγραμματισμένο χθεσινό ρεπό, και συνέχισε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια το βάρος έπεσε στην τακτική. Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στην επιθετική ανάπτυξη και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Στο ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Ο Τάχα Αλί μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στην Lublin Arena, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τραυματικό εξάρθρημα στον ώμο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα και, ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του στη συντηρητική αγωγή, θα ληφθεί η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του τραυματισμού.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί τη Δευτέρα (09:30) με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας».