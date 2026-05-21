Ο Ολυμπιακός στους άνδρες και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες είναι οι πρωταθλητές Ελλάδας στην επιτραπέζια αντισφαίριση για την περίοδο 2025-2026. Εξασφάλισαν και μαθηματικά την Πέμπτη (21/5) τον τίτλο κατά την πρώτη μέρα των play off της Α1 εθνικής κατηγορίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου πιστοποίησαν την υπεροχή τους μεγαλώνοντας και το αήττητο.

Ο Ολυμπιακός διεύρυνε το ρεκόρ του. Έφτασε τα πέντε σερί πρωταθλήματα, τα 11 στα χρονικά της Α1 και τα 19 στην ιστορία της 1ης κατηγορίας ανδρών.

Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ ξεχωριστή η στιγμή. Πανηγυρίζει πρωτάθλημα στις γυναίκες ξανά μετά από 52 ολόκληρα χρόνια και γενικά μετά από 51 αφού το 1975 είχε πάρει την 1η θέση στους άνδρες. Στο σύνολο το φετινό είναι το 4ο στις γυναίκες, μάλιστα το 1974 είχε σταματήσει σερί τριών τίτλων.

Τα πρωταθλήματα τελειώνουν αύριο το μεσημέρι με μία ακόμα αγωνιστική και τις απονομές επάθλων. Το μόνο που δεν έχει οριστικοποιηθεί είναι ποια ομάδα παίρνει το χάλκινο μετάλλιο στους άνδρες. Μεγάλο αβαντάζ πάντως, απέκτησε απόψε το Ξυλόκαστρο, καθώς πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 4-3. Την έπιασε στην 3η θέση και στο σενάριο της ισοβαθμίας (που είναι και το πιθανότερο) έχει το πλεονέκτημα της σημερινής νίκης.

Κυρίαρχος στο ντέρμπι ο Ολυμπιακός

Στα play off των ανδρών ο Ολυμπιακός πήγε με προβάδισμα δύο βαθμών από τον 2ο Παναθηναϊκό. Άρχισαν νικηφόρα και οι δύο και το απόγευμα ακολούθησε το μεταξύ τους ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός απέδωσε εξαιρετικά ως σύνολο και επιβλήθηκε με 4-0 για να σφραγίσει το νέο πρωτάθλημα. Στην τριάδα του και το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης και νικητής του Champions League πριν λίγες ημέρες, Σουηδός Μέρεγκορντ Η αθηναϊκή ομάδα δεν είχε τον Γκιώνη αυτή τη φορά στη σύνθεσή της, ενώ από τους ξένους αγωνίστηκε ο Αμπάσι, που έχει πάρει την υπηκοότητα της Μάλτας.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-4

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος - Τρουλς Μέρεγκορντ 0-3 (8-11, 5-11, 6-11)

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος Γιάννης Σγουρόπουλος 1-3 (3-11, 11-7, 10-12, 12-14)

Αμιρέζα Αμπάσι - Γιώργος Σταματούρος 2-3 (12-10, 10-12, 11-9, 9-11, 9-11)

Κ. Κωνσταντινόπουλος - Σγουρόπουλος 1-3 (8-11, 7-11, 11-4, 8-11)

Στον πάγκο των Πειραιωτών ήταν και φέτος ο πολυνίκης προπονητής Γιώργος Χριστοφοράκης. Η ομάδα είχε επίσης στη σύνθεση τον Τόμισλαβ Πουκάρ, τον Τάσο Ρηνιώτη, τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, ενώ σήμερα, στην έναρξη των play off, έδωσε τη δυνατότητα της πρώτης εμφάνισης στην Α1 στον νεαρό Πέτρο Μώραλη, γιο του δημάρχου Πειραιά Γιάννη.

Εκτός από τον δήμαρχο, που είδε από κοντά τον γιο του και τα καθοριστικά ματς του Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ παρέστησαν από επίσημους ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού Μιχάλης Κουντούρης και ο πρόεδρος της ΕΦΟΕπΑ Παναγιώτης Τζόβολος. Η προσέλευση των φίλων του αθλήματος δεν ήταν μεγάλη, περίπου 100 άτομα πέρασαν από το φαληρικό στάδιο, αλλά μέτρησε σαφώς το μειωμένο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Στη 2η αγωνιστική το Ξυλόκαστρο έκαμψε την ΑΕΚ με 4-3 κι έκανε βήμα για την 3η θέση. Δεν είχε τη βασική του ομάδα και εκτάκτως παράταξε 3ο αθλητή τον Δημήτρη Γεωργίου, τον 24χρονο γιο του υπεύθυνου του τμήματος και πρώην γενικού γραμματέα της ομοσπονδίας, Βλάση. Από την άλλη η ΑΕΚ μετέχει στα play off χωρίς ξένο αθλητή.

Στο καθοριστικό διπλό οι Γιάννη Κούτρα/Δημήτρης Κορδούτης έκαμψαν με τους Αλέξανδρο Μαδέση/Ιάκωβο Αϊβατίδη με 3-1 σετ. Στα επί μέρους ατομικά η ομάδα της Κορινθίας είδε δύο νίκες του Κορδούτη (3-1 τον Γιώργο Γερακιό και 3-0 τον Αϊβατίδη) και μία του Κούτρα (3-1 επί του Γερακιού). Για την Ένωση σημείωσε δύο νίκες ο Μαδέσης (στα τρία σετ εναντίον του Γεωργίου και του Κούτρα) και μία ο Αϊβατίδης στην αρχή επί του Γεωργίου (3-0).

Το μεσημέρι ο Ολυμπιακός νίκησε το Ξυλόκαστρο με 4-2 και ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ με 4-0. Σε ατομικό επίπεδο δημιούργησε μεγάλη έκπληξη ο Κορδούτης όταν νίκησε με 3-1 σετ τον Σγουρόπουλο, σταθερό πρωταθλητή Ελλάδας την τελευταία 5ετία. Ο Μώραλης στο ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία πέτυχε και νίκη κόντρα στον Γεωργίου.

Με ευρεία νίκη πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός

Στις γυναίκες η επικύρωση του τίτλου ήρθε το μεσημέρι για τον Παναθηναϊκό. Του αρκούσε μία νίκη για να διασφαλίσει και μαθηματικά τον στόχο του και την πέτυχε στην 1η αγωνιστική της έξτρα διαδικασίας με 4-0 απέναντι στο Πέρα Αθηνών. Αγωνίστηκε με τη βασική τριάδα φέτος, την Ιταλίδα Στεφάνοβα, τη Τόλιου και τη Γερασιμάτου και είχε στον πάγκο τον Νίκο Ζέρβα. Στη σύνθεση της ομάδας ήταν και φέτος η Σλοβένα Άνα Τοφάντ, ενώ συμμετοχή είχε και η Βασιλική Τζίμου. Το Πέρα διεκδίκησε πράγματα στα τρία πρώτα ατομικά ματς και έδειξε με την εμφάνισή του ότι δίκαια πήρε θέση στα play off.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός – Πέρα 4-0

Νικολέτα Στεφάνοβα – Στέλλα Τζαρίδου 3-1 (11-3, 8-11, 11-6, 11-9)

Ιωάννα Γερασιμάτου – Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα 3-1 (11-3, 14-16, 11-3, 11-7)

Κατερίνα Τόλιου – Μαρία Γιόβκοβα 3-2 (11-3, 6-11, 8-11, 11-7, 11-6)

Στεφάνοβα – Τσεκούρα 3-0 (11-1, 11-3, 11-4)

Επίσης στο ξεκίνημα των play off και λίγη ώρα αργότερα η ΑΕΚ εξασφάλισε τη 2η θέση. Ύστερα από …μαραθώνια αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που κράτησε κοντά στις 4 ώρες, πήρε τη νίκη με 4-3 και σε συνδυασμό με τη βαθμολογία από την κανονική διάρκεια έφτασε στο ασημένιο μετάλλιο. Στο καθοριστικό διπλό η Έλενα Ζαχάρια και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου νίκησαν με 3-1 σετ τις Μαργαρίτα Πεσότσκα/Ελισάβετ Τέρπου.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ είχε πάρει από μία νίκη από τη Ζαχάρια εναντίον της Τέρπου με 3-0 σετ, την Παπαδημητρίου και τη Φωτιάδου απέναντι στην Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη με 3-0 και 3-1 σετ αντίστοιχα. Για τον Ολυμπιακό η Πεσότσκα κατέβαλλε τη Ζαχάρια με 3-1 και τη Φωτιάδου με 3-0 σετ και η Τέρπου την Παπαδημητρίου με 3-2 σετ.

Το βράδυ ο Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά εύκολα και της ΑΕΚ με 4-1. Μάλιστα στις επί μέρους νίκες του δεν έχασε σετ. Για την ΑΕΚ η Ζαχάρια ξεπέρασε την Τόλιου με 3-0 σετ, ενώ στο τέλος δεν αγωνίστηκε η Παπαδημητρίου γιατί είχε ενοχλήσεις στον ώμο (θ’ αντιμετώπιζε τη Στεφάνοβα). Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε καλύτερος του Πέρα, έφτασε στη νίκη με 4-1 και σιγούρεψε το χάλκινο μετάλλιο. Δύο νίκες πέτυχε η Πεσότσκα (επί της Γιόβκοβα και της Τσεκούρα με 3-0 σετ) και από μία η Τέρπου (3-0 τη Τζαρίδου) και η Μεραμβελλιωτάκη (την Τζαρίδου με 3-2 σετ). Τη μοναδική νίκη του Πέρα σημείωσε η Τσεκούρα απέναντι στην Τέρπου (με την τελευταία να κάνει χρήση ιατρικού τάιμ άουτ μετά το 2-0 και να μην αγωνίζεται στο 3ο σετ).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της ημέρας

Στην Α1 ανδρών

Ολυμπιακός – ΑΟ Ξυλοκάστρου 4-2

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 4-0

ΑΟ Ξυλοκάστρου – ΑΕΚ 4-3

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 4-0

Στην Α1 γυναικών

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών 4-0

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 4-3

Πέρα Αθηνών – Ολυμπιακός 1-4

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 4-1

Η βαθμολογία στο σύνολο (σε παρένθεση οι βαθμοί στα play offs)

Στην Α1 ανδρών

1. Ολυμπιακός 32 (4 στα play offs)

2. Παναθηναϊκός 29 (3)

3. Α.Ο. Ξυλοκάστρου 25 (3)

4.ΑΕΚ 25 (2)

Στην Α1 γυναικών

1. Παναθηναϊκός 32 (4 στα play offs)

2. ΑΕΚ 28 (3)

3. Ολυμπιακός 27 (3)

4. Πέρα Αθηνών 25 (2)

Μέσα από το κανάλι της στο youtube η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. μετέδωσε σήμερα έναν αγώνα από κάθε ωράριο. Επέλεξε τα ματς, στα οποία ήταν σοβαρό το ενδεχόμενο να κριθούν και τυπικά οι τίτλοι, όπως κι έγινε:

