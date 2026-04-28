Η εθνική ανδρών νίκησε την Αλγερία με 3-1 στην πρεμιέρα της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο Λονδίνο, κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ιδανική αρχή πραγματοποίησε σήμερα η εθνική ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού επιτραπέζιας αντισφαίρισης την Τρίτη (28/4) στο Λονδίνο. Με νοοτροπία νικητή, με τη στόφα μεγάλης ομάδας, που έχει αποκτήσει πολλά χρόνια πριν, κατέβαλε την Αλγερία με 3-1 κι έκανε βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Σε μία αποθέωση της ομαδικής δουλειάς πήρε από μία νίκη, κατά σειρά από τον Γιάννη Σγουρόπουλο, τον Γιώργο Σταματούρο και τον Παναγιώτη Γκιώνη και με την καθοδήγηση του Κώστα Βατσακλή έδωσε την πειστική συνέχεια στις θέσεις 9-16 από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Οκτωβρίου, που της είχαν δώσει και το εισιτήριο για να βρεθεί την αγγλική πρωτεύουσα.

Με όλα τα απαραίτητα, για τέτοια διοργάνωση, στοιχεία, η ελληνική ομάδα απέδωσε θαυμάσια και έκαμψε ύστερα από δυόμισι ώρες το 2ο φαβορί του 6ου γκρουπ, μία πολύ αξιόλογη ομάδα, η οποία είναι και αισθητά πιο ψηλά στα seeding των αγώνων (στο νούμερο 32).

Το δίποντο στέλνει την Ελλάδα στην κορυφή μαζί με την Πορτογαλία και δημιουργεί την καλύτερη προοπτική στον αρχικό στόχο της πρώτης δυάδας. Κι αυτό, γιατί πρώτον η ομάδα μπορεί να πάει χωρίς απώλειες στην 3η αγωνιστική και να διεκδικήσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στο ταμπλό με την επικεφαλής Πορτογαλία και δεύτερον έχει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στο τσεπάκι τη 2η θέση, η οποία είτε δίνει άμεση είσοδο στους «32» (ισχύει για τις έξι καλύτερες 2ες των 14 ομίλων) είτε μονό προκριματικό παιχνίδι με άλλη 2η για την πρόκριση (Preliminary Round).

Το πρώτο μέρος στο επετειακό ITTF World Team Championships Finals 2026 γίνεται στην υπέροχη Copper Box Arena και η εκκίνηση δόθηκε το πρωί. Αρκετός κόσμος πέρασε από το γυμναστήριο και σίγουρα ο αγώνας της Ελλάδας ήταν από αυτούς που τράβηξαν το ενδιαφέρον, μάλιστα ολοκληρώθηκε τελευταίος από το δεύτερο ωράριο.

Από την ίδια αποστολή με το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2025 επιλέχθηκε η τριάδα του ματς και στην τεχνική καθοδήγηση ήταν τελικά μόνο ο Κώστας Βατσακλής (επίσης υπεύθυνος στο Ζαντάρ), καθώς δεν προέκυψε εξέλιξη στο απρόοπτο πρόβλημα με το διαβατήριο του Χρήστου Λάμη, ο οποίος παραμένει στην Αθήνα. Οι διεθνείς μας αποδείχτηκαν απόλυτα έτοιμοι αγωνιστικά, πνευματικά και ψυχολογικά και με ομαδικό πνεύμα έφτασαν στη δύσκολη και σημαντική νίκη. Έκαναν δυνατό ξεκίνημα με τον Σγουρόπουλο και είχαν την ιδανική αντίδραση μετά την ισοφάριση του Μπουλουσά πάνω στον Γκιώνη. Ο Σταματούρος κυριάρχησε στο μοναδικό παιχνίδι του μετά το 0-1 σετ και ο Γκιώνης …έκλεισε τη δουλειά με την εμπειρία και τη μεγάλη του ποιότητα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η εθνική ομάδα πήρε το Χ στην κλήρωση και πρώτος στο τραπέζι μπήκε ο Γιάννης Σγουρόπουλος (νούμερο 402 στον κόσμο). Τέθηκε αντιμέτωπος με τον Στεφάν Ουές (Νο 131) και αποδείχτηκε άριστα διαβασμένος.

Ήταν εξαιρετικός στο ανοιχτό παιχνίδι, είχε τον έλεγχο και πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-0 σετ. Απέναντι στον Γαλλοαλγερινό, που στήθηκε στη θέση 1, οδήγησε σταθερά το σκορ κι όταν ο αντίπαλος πλησίασε επικίνδυνα στα δύο πρώτα σετ αξιοποίησε σερβίς και επίθεση. Στο 1ο σετ το 10-6 έγινε 10-9, αλλά ουδόλως επηρεάστηκε η αυτοπεποίθηση του πρωταθλητή Ευρώπης.

Στο 2ο σετ ο Ουές μείωσε από 8-4 σε 8-7 και η ελληνική πλευρά πήρε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ήρθε η ισοφάριση αλλά κι εκεί ο Σγουρόπουλος βρήκε με καθαρό μυαλό τις λύσεις. Συνέχισε με ακόμα καλύτερη ψυχολογία, πέρασε νεύρα στον αντίπαλο (αθλητή για μία σεζόν του Πέρα Αθηνων θυμίζουμε πριν από 10 χρόνια) και βγάζοντας και μεγάλα χτυπήματα διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Από τη θέση 1 της ομάδας αγωνίστηκε μετά ο Παναγιώτης Γκιώνης (Νο 167) και βρήκε μπροστά του έναν ακόμα διακεκριμένο Γάλλο, που τα τελευταία χρόνια ενισχύει την εθνική Αλγερίας, τον Μεχντί Μπουλουσά (Νο 70).

Τα δύο πρώτα σετ κρίθηκαν οριακά. Το 1ο για τον Μπουλουσά στην παράταση (προηγήθηκε ισοφάριση του Γκιώνη από 10-6) και το 2ο για τον πολύπειρο αμυντικό, που εκμεταλλεύτηκε σε σημαντικό βαθμό και τα forehand spin του.

Κλειστό και το 3ο σετ, αλλά η εξέλιξη ήταν διαφορετική, καθώς ο Γκιώνης προηγήθηκε 7-3. Στο 8-7 ο Κώστας Βατσακλής πήρε το τάιμ άουτ, όμως δεν ήρθε το προβάδισμα με τον Μπουλουσά να παίζει χωρίς λάθος.

Ο τοπ Έλληνας αθλητής συνέχισε απτόητος και δημιούργησε νέα διαφορά. Στο 8-5 είδε τον αντίπαλο να πλησιάζει ξανά (8-7), όμως έκανε τις καλύτερες επιλογές για να φτάσει στην ισοφάριση. Η «μάχη» κορυφώθηκε στο 5ο σετ με τον Γκιώνη να ισοφαρίζει από 8-10, αλλά να χάνει τις άμυνες αμέσως μετά για το 1-1 των ομάδων από τον παλιό αθλητή του Ολυμπιακού.

Έτσι απέκτησε μεγάλη κρισιμότητα το τρίτο επί μέρους ματς. Ο Γιώργος Σταματούρος (Νο 783) ανταποκρίθηκε πολύ καλά μετά το 0-1 και με νίκη 3-1 σετ απέναντι στον Μιλχάν Τζελούλι (Νο 222) ξανάδωσε το προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο διεθνής μας δεν μπήκε καλά στην πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και έχασε σχετικά εύκολα το 1ο σετ. Ανέκαμψε άμεσα όμως και παίρνοντας πολλούς πόντους από το σερβίς ισοφάρισε σε 1-1.

Κράτησε τον καλό ρυθμό, πέρασε γερές επιθέσεις κι έγινε οδηγός του 3ου σετ. Έφτασε στο 10-6 και παρότι δέχτηκε την ισοφάριση δεν επηρεάστηκε και πήρε αμέσως μετά τους καθοριστικούς πόντους με άριστη πρώτη μπάλα και backhand spin.

Απέκτησε τον έλεγχο και στο 4ο σετ και στο 5-2 οι Αλγερινοί έκαναν χρήση του τάιμ άουτ. Μετά μάζεψαν τη διαφορά (6-5), όμως ο πρωταθλητής μας δεν θα άφηνε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Έφτασε στο ματς μπολ με την ποιοτική του επίθεση και με καλή συγκέντρωση πήρε τον καθοριστικό πόντο στη μείωση του σκορ από τον Τζελούλι.

Οι πρώτοι αθλητές των δύο ομάδων αναμετρήθηκαν στη συνέχεια, ο Γκιώνης με τον δις πρωταθλητή Γαλλίας στο απλό ανδρών, Ουές. Από την εικόνα του αγώνα φάνηκε ότι με πολλές μπάλες και επιλεγμένες επιθέσεις ο έμπειρος διεθνής μας θα είχε τον πρώτο λόγο κόντρα στον τεχνίτη Ουές και αυτό έγινε και στην πράξη. Ο 6 φορές Olympians ήταν αποφασιστικός και επικράτησε στα τρία σετ με τα δύο από αυτά να λήγουν στο όριο.

Μπήκε δυνατά, δημιούργησε απόσταση και κράτησε το πλεονέκτημα αν και ο αριστερόχειρας αντίπαλος τον πλησίασε από 10-6 στον πόντο. Καλύτερος και στο 2ο σετ, ξέφυγε από νωρίς και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Ουές. Παρέμεινε σταθερός και σίγουρος στις μπάλες του και στο 3ο σετ, αλλά ο Γαλλοαλγερινός έβγαλε ορισμένα εξαιρετικά ράλι και ισορρόπησε την κατάσταση. Το σετ πήγε στο 10-10 ο Γκιώνης έβγαλε τις απαραίτητες δυνάμεις στους πόντους διαρκείας και γράφτηκε το τελικό 3-1.

Η εξέλιξη του αγώνα Αλγερία – Ελλάδα 1-3

Στεφάν Ουές - Γιάννης Σγουρόπουλος 0-3 (9-11, 9-11, 6-11)

Μεχντί Μπουλουσά – Παναγιώτης Γκιώνης 3-2 (12-10, 9-11, 11-9, 7-11, 12-10)

Μιλχάν Τζελούλι - Γιώργος Σταματούρος 1–3 (11-3, 7-11, 10-12, 8-11)

Ουές – Γκιώνης 0-3 (9-11, 4-11, 11-13)

Στον άλλο αγώνα του γκρουπ η επικεφαλής Πορτογαλία δεν είχε καμία πίεση απέναντι στη Νέα Καληδονία για να επιβληθεί με 3-0.

Η συνέχεια για την εθνική ανδρών

Τετάρτη 29/04

14:30 Ελλάδα – Νέα Καληδονία

Πέμπτη 30/04