Με πλήρη ομάδα σε άνδρες και γυναίκες θα πάρει μέρος η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού στο Λονδίνο στην επιτραπέζια αντισφαίριση.

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ανακοίνωσε τη σύνθεση των εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού το οποίο θα διεξαχθεί στο Λονδίνο από την Τρίτη 28 Απριλίου, μέχρι την Κυριακή 10 Μαΐου.

Η Ελλάδα θα έχει πλήρεις ομάδες με τέσσερις αθλητές και τέσσερις αθλήτριες. Την εθνική ανδρών συγκροτούν οι Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος και Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών αποτελούν οι Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ιωάννα Γερασιμάτου και Χρυσή Φωτιάδου. Υπεύθυνοι προπονητές θα είναι οι ομοσπονδιακοί Κώστας Βατσακλής και Χρήστος Λάμης.

Στην αποστολή, που θα αναχωρήσει για την αγγλική πρωτεύουσα τη Δευτέρα 27/04, θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παναγιώτης Τζόβολος. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα στα συνέδρια της παγκόσμιας ομοσπονδίας του αθλήματος, όπως και της Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει σύσκεψη η Βαλκανική Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Θυμίζουμε ότι η εθνική ανδρών, που πήρε την πρόκριση από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού 2025, έχει κληρωθεί στο 6ο γκρουπ με την Πορτογαλία (επικεφαλής), την Αλγερία και τη Νέα Καληδονία. Θα κάνει πρεμιέρα για το στάδιο 1Β την Τρίτη 28/04, στις 14:30 ώρα Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας την Αλγερία.

Η εθνική γυναικών αντικατέστησε το Τρινιντάντ και Τομπάγκο στο 15ο γκρουπ σε μία απρόσμενη και πολύ ευχάριστη αλλαγή των τελευταίων ημερών. Στον εναρκτήριο αγώνα της (επίσης στο Copper Box Arena για το στάδιο 1Β) θα συναντήσει στις 28/04, στις 21:30, τη Σιγκαπούρη. Αντίπαλοί της επίσης η Ουγγαρία και η Αιθιοπία. Στην ιστοσελίδα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος επιβεβαιώθηκε προχτές και το πρόγραμμα της γυναικείας ομάδας World Table Tennis.

Το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων

(Σε ώρες Ελλάδας)

Την Τρίτη 28/04

14:30 Ελλάδα – Αλγερία (Άνδρες)

21:30 Ελλάδα - Σιγκαπούρη (Γυναίκες)

Την Τετάρτη 29/04

14:30 Ελλάδα – Νέα Καληδονία (Άνδρες)

Την Πέμπτη 30/04

14:30 Ελλάδα - Πορτογαλία (Άνδρες)

14:30 Ελλάδα - Αιθιοπία (Γυναίκες)

Την Παρασκευή 01/05