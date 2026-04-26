Παναθηναϊκός: Κατέκτησε το Europe Trophy ανδρών
Λίγο μετά την τρίτη θέση της ομάδας γυναικών του Παναθηναϊκού στο Europe Trophy, η αντίστοιχη των ανδρών κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Με θρίαμβο επί της CTT Olot οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-0, όντας πλέον η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στο θεσμό.
το αγωνιστικό κομμάτι το σύνολο του Λευτέρη Μάκρα έκαναν ένα σπουδαίο τουρνουά και το ολοκλήρωσαν με ένα εξίσου φανταστικό τελικό.
Άπαντες έβαλαν το λιθαράκι τους και σίγουρα καθοριστική ήταν η νίκη του Λάκατος επί του Ντε στο τάι μπρέικ ενώ σπουδαία ήταν και η επικράτηση του Ταεχιούν κόντρα στον Παντόχα που του γύρισε το τελευταίο σετ από 9-10.
Στο τρίτο ματς ο Κώστας Κωνσταντινόπουλος πήγε στο τάι μπρέικ με τον Πρόβοστ και με τεράστια ψυχή στο τελευταίο σετ το…καθάρισε με 6-1.
Ο αγώνας
- Τάμας Λάκατος-Λ. Ντε 3-2 (9-11, 11-9,11-8, 9-11, 6-0)
- Ταεχιούν-Παντόχα 3-1 (11-6, 11-8, 9-11, 12-10)
- Κ.Κωνσταντινόπουλος-Πρόβοστ 3-2 (11-4, 11-8, 2-11, 7-11, 6-1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.