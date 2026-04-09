O Σγουρόπουλος συνεχίζει στο WTT Feeder της Καππαδοκίας

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος μετά τις τρεις νίκες στα προκριματικά, πέρασε και τον 1ο γύρο στο κυρίως ταμπλό, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους 16 στο Tennis Feeder II της Καππαδοκίας.

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος πραγματοποίησε κι άλλο βήμα προς μία υψηλή θέση στο World Table Tennis Feeder II της Καππαδοκίας τη Μ. Πέμπτη (09/04). Μπήκε στην πρώτη 16άδα του απλού αποκλείοντας έναν τοπ αθλητή της Σαουδικής Αραβίας, τον Αμπντουλαζίζ Μπου Σουλεϊμπί.

Έχει ήδη εξασφαλίσει μία καλή συγκομιδή βαθμών για τον διεθνή πίνακα αξιολόγησης και σαφώς δείχνει ικανός να προχωρήσει κι άλλους γύρους τη Μ. Παρασκευή (10/04). Παράλληλα, κάνει χρήσιμη πρόβα πριν από το επικείμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ομαδικού του Λονδίνου, μάλιστα τη Μ. Παρασκευή αναλαμβάνει πολύ δύσκολο έργο κόντρα σε κορυφαίο εκπρόσωπο από τους Άγγλους διοργανωτές, τον Τομ Τζάρβις.

Επίσης στο Νεβσεχίρ, η Μαλαματένια Παπαδημητρίου αποκλείστηκε στον 1ο γύρο του απλού γυναικών. Έκανε πολύ καλή προσπάθεια κόντρα στο νούμερο 12 του αγωνίσματος, την Τουρκάλα Ετσέ Χαράκ κι έχασε σε «γεμάτο» παιχνίδι των τεσσάρων σετ. Πλασαρίστηκε στις θέσεις 17-24.

Στο απλό ανδρών ο Σγουρόπουλος είχε πάρει εύκολα την πρωτιά χτες σε γκρουπ με τρεις αθλητές της Σαουδικής Αραβίας. Σε σχέση με αυτά τα ματς το επίπεδο δυσκολίας ανέβηκε τώρα, καθώς ο Σουλεϊμπί είναι ο πρώτος Σαουδάραβας στο διεθνές ranking list (Νο 229).

Ο Ελευσίνιος άσος όμως, είχε την ποιότητα να ξεπεράσει καθαρά και αυτό το εμπόδιο. Ήλεγξε το ματς από την αρχή ως το τέλος και με 3-1 σετ σημείωσε την 4η νίκη του στην Καππαδοκία. Απέκτησε το προβάδισμα με την ελάχιστη διαφορά αξιοποιώντας στο τέλος το σερβίς του. Στο 2ο σετ κάλυψε δύο φορές τη διαφορά στο 0-4 και στο 4-7 και γύρισε την κατάσταση. Επίσης από το -3 (4-7) ισοφάρισε στο 3ο σετ, αλλά ο αντίπαλος επικράτησε αυτή τη φορά και μείωσε το σκορ. Στο 4ο σετ ο Σγουρόπουλος «έχτισε» διαφορά από νωρίς και με ευστοχία στην επίθεση έφτασε στην τελική επικράτηση (11-9, 11-8, 8-11, 11-5). Για τον Σουλειμπί να προστεθεί ότι φέτος πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16 στο WTT Feeder Vadodara, στην Ινδία.

Την ίδια ώρα ο Τζάρβις (1ο φαβορί του Feeder της Καππαδοκίας και νούμερο 69 στον κόσμο) απέκλειε επίσης με 3-1 σετ τον νεαρό πρωταθλητή Τουρκίας Γκορκίμ Οτσάλ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας και ο Τζάρβις τίθενται πάλι αντιμέτωποι ύστερα από τον περασμένο Οκτώβριο και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού της Κροατίας. Τότε ο Σγουρόπουλος είχε ηττηθεί με 3-2 σετ, αλλά στο τέλος χαμογέλασε για τη σπουδαία νίκη της εθνικής μας επί της Αγγλίας με 3-1, την πρόκριση στην πρώτη 16άδα της Ευρώπης και κατ’ επέκταση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2026.

Στο απλό γυναικών δεν έγιναν προκριματικά και κατά τη δεύτερη μέρα του Feeder άρχισε το ταμπλό. Ήταν των «32», αλλά με 8 bye λόγω του μικρού αριθμού συμμετοχών. Η Παπαδημητρίου (Νο 395 στην παγκόσμια κατάταξη) κλήθηκε ν’ αναμετρηθεί με την Τουρκάλα Ετσέ Χαράκ, που είναι νούμερο 12 του Feeder και 140 στον κόσμο.

Η αριστερόχειρας διεθνής μας ήταν ανταγωνιστική σε όλον τον αγώνα. Έχασε με 3-1 σετ, όμως απειλούσε σταθερά και μετά την ισοφάριση θα μπορούσε να προηγηθεί κιόλας με 2-1, πριν δεχτεί ένα σερί της αντιπάλου, που αποδείχτηκε καθοριστικό. Αμφίρροπο ήταν και το 4ο σετ, όπου επίσης μετά τα μέσα του απέκτησε κάποια στιγμή ισχνό προβάδισμα (7-11, 11-8, 8-11, 8-11). Να σημειωθεί ότι μεταξύ άλλων διακρίσεων η Χαράκ είναι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο διπλό γυναικών έως 21 ετών.