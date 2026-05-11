Το δικό του «αντίο» στη Νάπολι είπε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του με την ιταλική ομάδα στο πρωτάθλημα και πλέον είναι έτοιμος για να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Η ανάρτηση του στα social media είχε μπόλικο συναίσθημα και ευχαριστίες για μια ομάδα που τον βοήθησε να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό του. Η Νάπολι ολοκλήρωσε τη σεζόν καταλαμβάνοντας την 10η θέση και έμεινε εκτός playoffs.

Αναλυτικά η ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

«Νάπολι, πριν από την άφιξή μου, μου είπαν πολλά πράγματα για την πόλη Νάπολι. Το πόσο δυνατή είναι η υπερηφάνεια του να είσαι Ναπολιτάνος, το πόσο ζωντανή να είναι η πόλη και το πόσο τρελό είναι να οδηγείς εδώ και πρέπει να πω πως όλα αυτά είναι αληθινά και όλα αυτά είναι τα πράγματα που κάνουν τη Νάπολι να είναι αυτή που είναι. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ σαν χθες. Η ενέργεια σε αυτό το μέρος δεν ήταν δύσκολο να συντονιστεί. Ερωτεύτηκα όλα όσα είχα να προσφέρω. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους, την αρχιτεκτονική. Αυτό το μέρος είναι ένα αληθινά μοναδικό.

Προς τους οπαδούς, με αγκαλιάσατε από την αρχή, ακόμα και μέσα από όλα, δύο σπασμένα δάχτυλα, αλλαγή προπονητή, τα πάνω και τα κάτω της σεζόν ανεξάρτητα, η αγάπη ήταν αισθητή. Ενώ αυτή η πόλη είναι μια απαιτητική πόλη όσον αφορά την αριστεία, λόγω αυτής της Αγάπης και της υπερηφάνειας, όσοι φορούν τη φανέλα του συλλόγου έχουν την ευθύνη να την διατηρήσουν.

Είχαμε μια νεανική ομάδα φέτος, γεμάτη από εξαιρετικά ταλέντα και το πιο σημαντικό, παιδιά που ήθελαν να κερδίζουν για εσάς κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από την ιστορία όταν ήμασταν σε χαμηλά επίπεδα. Ενώ δεν πετύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει στην αρχή για πολλούς λόγους που μπορούσαμε και δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, κάναμε το καλύτερο φινίρισμα σε 20 χρόνια και ένα παιχνίδι μακριά από τα playoffs είναι κάτι για το οποίο πιστεύω ότι η πόλη μπορεί να είναι αισιόδοξη, γιατί με απλά λόγια, τα καλύτερα έρχονται.

Τέλος, τα πρώτα γενέθλια του γιου μου τα πέρασα σε αυτή την όμορφη χώρα. Έχουμε βασικές αναμνήσεις που μας συνδέουν εδώ, μία από αυτές δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό. Θα έχετε για πάντα την υποστήριξή μας, έστω και από μακριά ή ίσως και από μια μέρα, ως αγωνιζόμενος ανεξάρτητα από αυτό, θα σας αγαπώ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, αυτή την πόλη και τη χώρα.

Από την ψυχή μου, Νάπολι σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να ανακαλύψω ξανά τον εαυτό μου και να φορέσω αυτή τη φανέλα»