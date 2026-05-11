Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολουθεί το Ρίο Άβε - Σπόρτινγκ»

Πορτογαλικά ρεπορτάζ αναφέρουν πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης βλέπει τον αγώνα της Ρίο Άβε με αντίπαλο την ομάδα της Σπόρτινγκ.

Χαρακτηριστικά η πορτογαλική εφημερίδα A Bola μεταδίδει στην ηλεκτρονική της μορφή πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης βλέπει το παιχνίδι Ρίο Άβε - Σπόρτινγκ. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού παρακολουθεί τον αγώνα από ένα VIP θεωρείο. Ως γνωστόν τον περασμένο Γενάρη πήγαν στον Ολυμπιακό προερχόμενοι από τη Ρίο Άβε οι Λουίζ και Κλέιτον.

Κατά άλλες πορτογαλικές πηγές στο γήπεδο είναι και ο Τζον Τέξτορ, που είναι μεγαλομέτοχος σε ομάδες όπως οι Μποταφόγκο και Λιόν. Ο Τέξτορ έχει πολύ καλή σχέση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον εκτιμά ιδιαίτερα.