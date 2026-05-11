Κουτσουπιάς: Στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στη Serie B!
Μετά από δυο χρόνια απουσίας, η Φροζινόνε επιστρέφει στα σαλόνια της Serie A! Με τον Ηλία Κουτσουπιά να υπογράφει με γκολ και ασίστ την πεντάρα επί της Μαντόβα, η ιταλική ομάδα εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση.
Με το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η Serie B ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα για τη σεζόν 2025/2026, με τον Ηλία Κουτσουπιά να κερδίζει με το σπαθί του μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους έντεκα της αγωνιστικής περιόδου.
Ο Έλληνας μέσος πήρε την ψήφο των Ιταλών δημοσιογράφων για να συμπεριληφθεί στην κορυφαία ενδεκάδα, σε ένα προσωπικό παράσημο για την εντυπωσιακή πορεία που διένυσε φέτος.
Σε επίπεδο αριθμών ο 24χρονος κατέγραψε συνολικά 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Φροζινόνε, με απολογισμό οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ.
