Στην κορυφαία ενδεκάδα της Serie B για τη σεζόν 2025/2026 βρέθηκε ο Ηλίας Κουτσουπιάς, ο οποίος πήρε το εισιτήριο ανόδου για τη Serie A με τη φανέλα της Φροζινόνε.

Μετά από δυο χρόνια απουσίας, η Φροζινόνε επιστρέφει στα σαλόνια της Serie A! Με τον Ηλία Κουτσουπιά να υπογράφει με γκολ και ασίστ την πεντάρα επί της Μαντόβα, η ιταλική ομάδα εξασφάλισε την απευθείας άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση.

Με το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η Serie B ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα για τη σεζόν 2025/2026, με τον Ηλία Κουτσουπιά να κερδίζει με το σπαθί του μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους έντεκα της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Έλληνας μέσος πήρε την ψήφο των Ιταλών δημοσιογράφων για να συμπεριληφθεί στην κορυφαία ενδεκάδα, σε ένα προσωπικό παράσημο για την εντυπωσιακή πορεία που διένυσε φέτος.

Σε επίπεδο αριθμών ο 24χρονος κατέγραψε συνολικά 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Φροζινόνε, με απολογισμό οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ.