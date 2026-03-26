Ο Παναθηναϊκός νικώντας την ΑΕΚ με 4-1 σετ, απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Α1 γυναικών στο πιγκ πονγκ, την πρώτη μετά το 1974

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, επικρατώντας με 4-1 στο ΣΕΦ και με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου βρίσκεται «αγκαλιά» με τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο πινγκ πονγκ.

Ανέβηκε στους 28 βαθμούς, απέκτησε διαφορά τριών βαθμών και στο «πουλ» για τις θέσεις 1-4 θα του είναι αρκετή μόλις είναι μία νίκη για να φτάσει στον στόχο του. Είναι μάλιστα μπροστά σε μία ιστορική πρωτιά, καθώς ο τελευταίος τίτλος του Παναθηναϊκού στις γυναίκες είχε καταγραφεί το μακρινό 1974.

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πέρασαν εύκολα τα εμπόδια στη 13η αγωνιστική, πριν από τη δική τους πολύ κρίσιμη αναμέτρηση. Το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός, στο 4-1 με τον Άρη 2006, κράτησε εκτός τριάδας την τραυματία Γερασιμάτου. Τη θέση της στο φύλλο αγώνα πήρε η Βασιλική Τζίμου, απλά δεν αγωνίστηκε.

Στο ντέρμπι η Γερασιμάτου μπήκε στη σύνθεση, αλλά ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να δώσει το 100%. O Παναθηναϊκός έπρεπε να διαχειριστεί και αυτή τη συνθήκη και το κατάφερε σε μεγάλο ματς, που κράτησε 2,5 ώρες.

Κρίσιμο αποδείχτηκε το τρίτο επί μέρους ματς με το σκορ των ομάδων στο 1-1. Η Παπαδημητρίου πήρε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στο 5ο σετ με την Τόλιου, η τελευταία το κάλυψε γρήγορα και επικράτησε οριακά με τυχερό πόντο.

Στην αρχή επίσης ήρθε στα πέντε σετ και η νίκη της Ιταλίδας Στεφάνοβα απέναντι στην Τοντόροβιτς. Στο φινάλε ήταν σαφές ότι η Τόλιου είχε τον πρώτο λόγο κόντρα στη Σέρβα λόγω του αμυντικού στιλ παιχνιδιού και γράφτηκε το τελικό 4-1 με έντονους πανηγυρισμούς από την «πράσινη» πλευρά.

Η εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 4-1

Νικολέτα Στεφάνοβα - Αντρέα Τοντόροβιτς 3-2 (10-12, 11-8, 11-7, 4-11, 11-5)

Ιωάννα Γερασιμάτου - Χρυσή Φωτιάδου 0-3 (7-11, 6-11, 5-11)

Κατερίνα Τόλιου - Μαλαματένια Παπαδημητρίου 3-2 (5-11, 11-7, 6-11, 11-5, 11-9)

Στεφάνοβα – Φωτιάδου 3-0 (11-7, 11-7, 11-7)

Τόλιου – Τοντόροβιτς 3-0 (11-6, 11-4, 11-2)

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός πήγε με το +3 ένα βήμα από τον τίτλο, ρευστά δείχνουν τα πράγματα για τις άλλες θέσεις, καθώς η 2η ΑΕΚ απέχει έναν βαθμό από τον Ολυμπιακό κι αυτός με τη σειρά του έναν βαθμό από το Πέρα Αθηνών.

Και στα play out, που γίνονται στις 28 και 29 Μαρτίου αναμένεται γερή κόντρα για την 5η θέση και την παραμονή, ενώ ο Άρης 2006 και ο ΔΑΟ Ταύρου θα τα δώσουν όλα για την αποφυγή της καταδικαστικής 8η θέσης.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Πέρα Αθηνών – ΔΑΟ Ταύρου 4-3

Σάρισες Φλώρινας – Ολυμπιακός 0-4

ΑΕΚ – ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 4-0

Άρης 2006 – Παναθηναϊκός 1-4

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης - Πέρα Αθηνών 0-4

ΔΑΟ Ταύρου - Σάρισες Φλώρινας 4-2

Ολυμπιακός - Άρης 2006 4-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 4-1

Η τελική βαθμολογία