Ο Γιάννης Σγουρόπουλος με τρεις νίκες εξασφάλισε τη συνέχεια της πορείας του στο τουρκικό WTT Feeder, που φιλοξενείται στην Καππαδοκία.

Δυναμική αρχή έκανε τη Μ. Τετάρτη (08/04) ο Γιάννης Σγουρόπουλος στο World Table Tennis Feeder II ης Καππαδοκίας, που γίνεται στο Νεβσεχίρ. Πέρασε στο κυρίως ταμπλό του απλού με την 1η θέση στο 4ο γκρουπ.

Με τον ρόλο του επικεφαλής δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους τρεις αντιπάλους του, που προέρχονταν από τη Σαουδική Αραβία και σημείωσε το απόλυτο των νικών. Αρχίζει τη Μ. Πέμπτη (9/4) την προσπάθειά του στα νοκ άουτ από τον γύρο των «32» και φυσικά κυνηγά υψηλό πλασάρισμα.

Η κλήρωση μάλιστα, τον έφερε αντιμέτωπο με έναν ακόμα αθλητή από τη Σαουδική Αραβία! Θα αντιμετωπίσει τον Αμπντουλαζίζ Μπου Σουλεϊμπί, που ήταν απευθείας στο ταμπλό.

Τη Μ. Πέμπτη διεξάγεται και ο 1ος γύρος του αντίστοιχου ταμπλό των γυναικών, όπου βρίσκεται η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Η πρωταθλήτριά μας θα αναμετρηθεί στις «32» με τη δυνατή Τουρκάλα Ετσέ Χαράκ, που είναι νούμερο 12 του Feeder.

Η WTT προβάλλει όλους τους αγώνες από το κανάλι της στο youtube. Οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν καθημερινά τα λινκ των μεταδόσεων από τα τρία τραπέζια στη διεύθυνση World Table Tennis. Ο Σγουρόπουλος αγωνίζεται με τον Σουλεϊμπί στις 11:10 στο τραπέζι 2 και η Παπαδημητρίου με τη Χαράκ στις 12:20 στο τραπέζι 1.

Ο κάτοχος του πανελληνίου τίτλου στο απλό ανδρών (νούμερο 402 σήμερα στην παγκόσμια κατάταξη) είχε φανερή υπεροχή στο γκρουπ και δεν δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει νέα είσοδο στο ταμπλό, όπως έκανε και τον Μάρτιο στο Feeder του Βαραζντίν. Στην πρεμιέρα του στο Hacı Bektaş Veli University Sport Center επιβλήθηκε του Αμπντουλραχμάν Αλ Ταχέρ (Νο 990) με 3-0 σετ (11-9, 11-5, 11-8).

Το μεσημέρι στη 2η αγωνιστική έχασε το 1ο σετ από τον Σαλέμ Αλσουβαλέμ (Νο 430), αλλά επανέκαμψε άμεσα και επικράτησε με διαφορά για το τελικό 3-1 (7-11, 11-5, 11-4, 11-4). Το απόγευμα ο Ελευσίνιος άσος ξεπέρασε εύκολα και τον νεαρό Γιουσούφ Χανίφα (αβαθμολόγητος) με 3-0 σετ (11-4, 11-7, 11-4). Ο Σγουρόπουλος πήγε μετά στο πάνω μέρος του ταμπλό κι αν μπει στους «16» θα βρει πιθανότατα μπροστά του το 1ο φαβορί, τον Άγγλο Τομ Τζάρβις.

Στο απλό γυναικών ακριβώς πάνω από το ζευγάρι της Παπαδημητρίου με τη Χαράκ περιμένει η Ινδή Γιασασβίνι Γκορπ, η οποία έχει ένα από τα 8 bye στο ταμπλό.