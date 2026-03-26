Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 4-2 σετ στην αυλαία της κανονικής περιόδου κι έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Α1 ανδρών στο πινγκ πονγκ.

Έκλεισε η κανονική διάρκεια της Α1 ανδρών στο πινγκ πονγκ και ο Ολυμπιακός νικώντας τον Παναθηναϊκό με 4-2 στο ΣΕΦ, έγινε το αδιαφιλονίκητα φαβορί για τον τίτλο στους άνδρες.

Η κανονική διάρκεια της Α1 ολοκληρώθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη 13η και τη 14η αγωνιστική και όλη την ουσία είχαν τα βραδινά ντέρμπι της Τετάρτης (25/3).

Στην Α1 ανδρών ο Ολυμπιακός κατέβαλε τον 2ο της κατάταξης Παναθηναϊκό με 4-2, έκλεισε την πρώτη φάση με 28 βαθμούς και πριν τα play off του Μαΐου η απόσταση δύο πόντων στην κορυφή τούς δίνει τεράστιο προβάδισμα για τον 5ο σερί τίτλο.

Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν εύκολες νίκες στη 13η αγωνιστική και πήγαν με τη διαφορά του ενός βαθμού στη μεγάλη τους αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός, που από τους ξένους είχε στην τριάδα τον Σουηδό Ολυμπιονίκη και νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Μέρεγκορντ, έκανε δυνατό ξεκίνημα με 2-0.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο ματς χάρη σε δύο ατομικές νίκες του ιρανικής καταγωγής Αμπάσι (έχει την υπηκοότητα της Μάλτας). Στο 6ο επί μέρους ματς ο Σγουρόπουλος απέδωσε πολύ καλά με τον Γκιώνη και γράφτηκε το τελικό 4-2, που φέρνει τον Ολυμπιακό μία ανάσα από τον τίτλο.

H εξέλιξη του αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-4

Κωνσταντίνος Κωναταντινόπουλος – Γιώργος Σταματούρος 0-3 (5-11, 8-11, 6-11)

Παναγιώτης Γκιώνης – Τρουλς Μέρεγκορντ 1-3 (11-5, 7-11, 9-11, 6-11)

Αμιρέζα Αμπάσι – Γιάννης Σγουρόπουλος 3-1 (10-12, 14-12, 13-11, 11-5)

Κωνσταντινόπουλος - Μέρεγκορντ 0-3 (5-11, 8-11, 8-11)

Αμπάσι - Σταματούρος 3-0 (11-4, 11-5, 11-7)

Γκιώνης – Σγουρόπουλος 0-3 (7-11, 8-11, 6-11)

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στην Α1 ανδρών

ΑΟ Ταταύλα – ΑΕΚ 2-4

Άρης Νικαίας - Παναθηναϊκός ΑΟ 0-4

Ολυμπιακός – ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη 4-0

ΑΟ Ξυλοκάστρου – Πέρα Αθηνών 4-2

Πέρα Αθηνών - ΑΟ Ταταύλα 3-4

ΑΕΚ - Άρης Νικαίας 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-4

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – Ξυλόκαστρο 0-4

Η βαθμολογία στην κανονική περίοδο