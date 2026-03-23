Η Κατερίνα Τόλιου βλέποντας τη συναθλήτριά της στο Παναθηναϊκό, Ιωάννα Γερασιμάτου να τραυματίζεται στο μεταξύ τους τελικό του πανελληνίου πρωταθλήματος, προχώρησε σε μια κίνηση fair play.

Δύο φίλες, αθλήτριες του Παναθηναϊκού και μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών η Κατερίνα Τόλιου και η Ιωάννα Γερασιμάτου διεκδίκησαν το απόγευμα της Κυριακής (22/3) τον πανελλήνιο τίτλο στο απλό γυναiκών στο ΣΕΦ.

Η Τόλιου έφθασε στη νίκη με 4-1 σετ, όμως σε πρώτο πλάνο περνά η κίνηση fair play προς τη συναθλήτριά της. Με την ολοκλήρωση του 3ου σετ η Γερασιμάτου πήρε ιατρικό τάιμ άουτ, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Η 24χρονη αθλήτρια από την Κεφαλονιά δέχτηκε τη φροντίδα, όμως οι πόνοι δεν την εγκατέλειψαν και συνέχισε χωρίς επιθέσεις με το forehand.

Από την πλευρά της η Τόλιου, βλέποντας το πρόβλημα της συναθλήτριάς της, φρόντισε να ρίξει τους ρυθμούς και να προσαρμόσει το παιχνίδι της, με τον αγώνα να συνεχίζεται και να φθάνει στην επικράτηση με 4-1 σετ. Στο τέλος και οι δύο χαμογελαστές στο βάθρο, πήραν τα μετάλλιά τους.



