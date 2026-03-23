Τόλιου: Η κίνηση fair play στον τελικό του πανελληνίου πρωταθλήματος (vid)
Δύο φίλες, αθλήτριες του Παναθηναϊκού και μέλη της εθνικής ομάδας γυναικών η Κατερίνα Τόλιου και η Ιωάννα Γερασιμάτου διεκδίκησαν το απόγευμα της Κυριακής (22/3) τον πανελλήνιο τίτλο στο απλό γυναiκών στο ΣΕΦ.
Η Τόλιου έφθασε στη νίκη με 4-1 σετ, όμως σε πρώτο πλάνο περνά η κίνηση fair play προς τη συναθλήτριά της. Με την ολοκλήρωση του 3ου σετ η Γερασιμάτου πήρε ιατρικό τάιμ άουτ, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Η 24χρονη αθλήτρια από την Κεφαλονιά δέχτηκε τη φροντίδα, όμως οι πόνοι δεν την εγκατέλειψαν και συνέχισε χωρίς επιθέσεις με το forehand.
Από την πλευρά της η Τόλιου, βλέποντας το πρόβλημα της συναθλήτριάς της, φρόντισε να ρίξει τους ρυθμούς και να προσαρμόσει το παιχνίδι της, με τον αγώνα να συνεχίζεται και να φθάνει στην επικράτηση με 4-1 σετ. Στο τέλος και οι δύο χαμογελαστές στο βάθρο, πήραν τα μετάλλιά τους.
