Ο Ολυμπιακός στους άνδρες και ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες μπαίνουν με τεράστιο πλεονέκτημα στα play offs των πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών στο πινγκ πονγκ.

Έφτασε η ώρα για την τελευταία πράξη στα διασυλλογικά πρωταθλήματα της περιόδου 2025-2026, καθώς την Πέμπτη (21/5) και την Παρασκευή (22/5) διεξάγονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τα play offs των θέσεων 1-4 στην Α1 εθνική κατηγορία.

Η έξτρα διαδικασία αναδεικνύει τους φετινούς πρωταθλητές Ελλάδας κι έχει ξεκάθαρα φαβορί: Στους άνδρες είναι ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός, ο οποίος ολοκλήρωσε αήττητος την κανονική διάρκεια κι έχει απόσταση δύο βαθμών από τη μοναδική, σε όλους αυτούς τους μήνες, απειλή του, τον Παναθηναϊκό.

Στις γυναίκες ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να πανηγυρίσει το πρώτο του πρωτάθλημα ύστερα από 52 χρόνια, καθώς είχε μόνο νίκες στους δύο γύρους και δημιούργησε διαφορά τριών βαθμών από τη 2η ΑΕΚ.

Χωρίς να κοιτάζουν κανένα άλλο αποτέλεσμα οι πρωτοπόροι θέλουν δύο και μία νίκη αντίστοιχα για να σφραγίσουν τον τίτλο.

Πέρα από τις προαναφερόμενες ομάδες, στα play off των ανδρών μετέχουν ακόμα η ΑΕΚ και ο ΑΟ Ξυλοκάστρου και σε εκείνα των γυναικών o Ολυμπιακός και ο ΑΣ Πέρα Αθηνών. Έχουν σχηματιστεί ενιαία γκρουπ και στο σύστημα «ένας προς όλους» θα γίνουν δύο αγωνιστικές αύριο και μία μεθαύριο. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες μεταφέρουν μόνο τους βαθμούς της κύριας φάσης και σε πιθανές ισοβαθμίες θα μετρήσουν αποκλειστικά τα αποτελέσματα των play off.

Με βάση τη βαθμολογία των τεσσάρων πρώτων, είναι ανοιχτές θέσεις μεταλλίων. Μπορεί στην υπόθεση της πρωτιάς να υπάρχουν μεγάλα φαβορί, όμως σίγουρα οι φίλοι της επιτραπέζιας αντισφαίρισης έχουν κίνητρο να προσέλθουν αθρόα στο φαληρικό στάδιο, καθώς το υψηλό θέαμα είναι εγγυημένο και γι’ άλλη μια φορά φέτος δίπλα στους Έλληνες διεθνείς θα βρίσκονται σπουδαίοι ξένοι αθλητές κι αθλήτριες.

Οι βαθμοί, με τους οποίους πηγαίνουν οι ομάδες στην έξτρα διαδικασία

Στην Α1 ανδρών

1.Ολυμπιακός 28

2.Παναθηναϊκός 26

3.ΑΕΚ 23

4.Α.Ο. Ξυλοκάστρου 22



Στην Α1 γυναικών

1.Παναθηναϊκός 28

2.ΑΕΚ 25

3.Ολυμπιακός 24

4. Πέρα Αθηνών 23

Το πρόγραμμα των αγώνων

Στην Α1 ανδρών

Στις 21/05 στις 15:00

Ολυμπιακός – ΑΟ Ξυλοκάστρου

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Στις 21/05 στις 18:00

ΑΟ Ξυλοκάστρου – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Στις 22/05 στις 14:00

Παναθηναϊκός – ΑΟ Ξυλοκάστρου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Στην Α1 γυναικών

Στις 21/05 στις 15:00

Παναθηναϊκός – Πέρα Αθηνών

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Στις 21/05 στις 18:00

Πέρα Αθηνών – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Στις 22/05 στις 14:00

ΑΕΚ – Πέρα Αθηνών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός



