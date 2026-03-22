Ο Σγουρόπουλος έφθασε στον πέμπτο σερί τίτλο, έξι πρωτιές η Τόλιου

Ο Γιάννης Σγουρόπουλος στους άνδρες και η Κατερίνα Τόλιου κυριάρχησαν στο απλό στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ στο ΣΕΦ.

Με τους Γιάννη Σγουρόπουλο και Κατερίνα Τόλιου να διευρύνουν τα ρεκόρ τους στο απλό ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/03) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης 2025-2026.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε τον ρόλο του κυρίαρχου των νεότερων χρόνων και κατέκτησε τον 5ο τίτλο του στο απλό ανδρών και μάλιστα συνεχόμενο. Στον τελικό νίκησε με 4-2 σετ τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο του Παναθηναϊκού.

Στο απλό γυναικών η αθλήτρια του Παναθηναϊκού κράτησε επίσης τα σκήπτρα από πέρσι και έφτασε για 6η φορά στο σημαντικότερο τρόπαιο. Στον τελικό κατέβαλε με 4-1 σετ τη συμπαίκτριά της στο αθηναϊκό σωματείο Ιωάννα Γερασιμάτου.

Στο διπλό ανδρών επανήλθαν στους τίτλους οι Γιώργος Κωνσταντινόπουλος/Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος του Παναθηναϊκού. Στο διπλό γυναικών πρώτευσαν οι Μαλαματένια Παπαδημητρίου/Χρυσή Φωτιάδου της ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι από το Σάββατο ο τίτλος στο διπλό μικτό είχε κριθεί για τους Γιώργο Κωνσταντινόπουλο/Ιωάννα Γερασιμάτου. Η τελευταία ήταν επίσης στους μεγάλους πρωταγωνιστές με τρεις τελικούς, αλλά αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο, το οποίο αποκόμισε στη διάρκεια του τελικού στο απλό. Από τρία μετάλλια είχαν επίσης ο Γ. Κωνσταντινόπουλος, ο Γιώργος Σταματούρος, η Ελισάβετ Τέρπου και η Παπαδημητρίου.

Ο τελικός στο απλό ανδρών

Στο απλό ανδρών ο Γιάννης Σγουρόπουλος (1ο φαβορί) και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος (νούμερο 3) συναντήθηκαν τρίτη φορά στον τελικό του θεσμού κι έδωσαν άλλη μία υπέροχη «παράσταση». Πάντοτε συναρπαστικά τα μεταξύ τους ματς, οι «χάλκινοι» Μεσογειονίκες του 2022 είχαν από μία νίκη στα έξι σετ. Με 4-2 έληξε και ο σημερινός τελικός και χαμογέλασε ο Σγουρόπουλος, που ήταν πολύ αποδοτικός στις πιο κρίσιμες στιγμές και βασίστηκε πολύ στο backhand.

Πήρε το 3ο σετ από 2-5 πίσω κι έχασε το 5ο παρότι προηγήθηκε με 8-4. Στο ισορροπημένο 6ο σετ ο Κωνσταντινόπουλος έσωσε δύο ματς μπολ ώσπου ο Ελευσίνιος αθλητής διαμόρφωσε στην παράταση το τελικό 4-2 σετ (11-5, 9-11, 11-9, 11-8, 10-12, 13-11).

Στην πορεία του μέχρι τον τελικό ο Σγουρόπουλος απέκλεισε τον Δημήτρη Στάμου (ΓΑΣ Ελευσίς) με 3-0 σετ στους «32», τον Μανώλη Αλαρούπι (Άρης Νικαίας) με 3-0 στους «16», τον Γεράσιμο Χατζηλυγερούδη με 3-2 στην 8άδα και τον Γιώργο Κωνσταντινόπουλο με 4-0 στην 4άδα. Η εξέλιξη στον προημιτελικό με τον Χατζηλυγερούδη απαιτεί μία επιπλέον αναφορά. Ο Σγουρόπουλος προηγήθηκε με 2-1 σετ και 9-5 και δέχτηκε την ισοφάριση. Στο 5ο σετ είδε τον αντίπαλο να έχει τέσσερα ματς μπολ με 10-6 και με εντυπωσιακό come back πήρε έξι διαδοχικούς πόντους και τη νίκη!

Ο Κ. Κωνσταντινόπουλος από την πλευρά του κατέβαλλε τον Φώτη Αρβανίτη (Έσπερος Καλλιθέας) με 3-0 σετ στον 2ο γύρο, τον Αλέξανδρο Αλεξόπουλο (Πανιώνιος) με 3-0 στον 3ο γύρο, τον Ιάκωβο Αϊβατίδη με 3-1 σήμερα στα προημιτελικά και τον Γιώργο Σταματούρο με 4-3 στα ημιτελικά.

Ο τελικός στο απλό γυναικών

Νέο ζευγάρι φιναλίστ προέκυψε στο απλό γυναικών. Η Κατερίνα Τόλιου, νούμερο 1 φαβορί και η Ιωάννα Γερασιμάτου (Νο 3) συναντήθηκαν πρώτη φορά σε τελικό οποιουδήποτε Πανελληνίου πρωταθλήματος και λίγη ώρα ύστερα από τη συνεργασία τους στο διπλό.

Η Τόλιου ήταν έτοιμη για μεγάλης διάρκειας πόντους, όπως και για τις επιθέσεις, που θα έπαιρνε με το forehand. Η Γερασιμάτου ήθελε να ελέγχει τις μπάλες με τα «δοντάκια» και σε κάθε ευκαιρία να παίζει δυνατά. Η Τόλιου επικράτησε 4-1 σετ με σταθερή απόδοση, ωστόσο ένας τραυματισμός της Γερασιμάτου στο 3ο σετ έπαιξε τον ρόλο του και δεν έδωσε στους φίλους του αθλήματος την ευκαιρία να δουν μέχρι που μπορούσε να πάει το ματς.

Η Τόλιου απέκτησε δεύτερο προβάδισμα με 2-1 σετ κι αμέσως η αριστερόχειρας διεθνής πήρε ιατρικό τάιμ άουτ. Δέχτηκε τη φροντίδα, όμως οι πόνοι δεν την εγκατέλειψαν και συνέχισε χωρίς επιθέσεις με το forehand. Η Τόλιου διαχειρίστηκε τη νέα συνθήκη και πήρε τα επόμενα κλειστά σετ. Η εξέλιξη 11-8, 6-11, 11-3, 11-8 και 11-9.

Αυθόρμητο το κλάμα στο τέλος από τη Γερασιμάτου, που δεν μπόρεσε στην πορεία του τελικού να δώσει το 100%, όμως προς τιμήν της πάλεψε για το καλύτερο και αυτή η εικόνα τίμησε και τη διοργάνωση.

Στη διαδρομή της μέχρι τον τελικό η Τόλιου είχε bye αρχικά και μετά απέκλεισε την Άννα-Φανουρία Μήτκα (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης) με 3-0 σετ στις «16», τη Χριστίνα Αθανασοπούλου (Ίφιτος Πατρών) επίσης με 3-0 στα προημιτελικά και τη Μαλαματένια Παπαδημητρίου με 4-2 σετ στα ημιτελικά.

Η Γερασιμάτου προχώρησε επίσης χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο κι εκεί νίκησε χτες τη Βασιλική Μπουλά (Άρης 2006) με 3-0 σετ. Σήμερα κατέβαλλε κατά σειρά τη Χρυσή Φωτιάδου με 3-0 σετ και την Ελισάβετ Τέρπου με 4-2 σετ.

Στον τελικό του διπλού ανδρών βρέθηκαν τα δύο πρώτα φαβορί, αλλά και πολύ… γνώριμοι φιναλίστ. Οι αφοί Κωνσταντινόπουλοι, ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος ξεπέρασαν με 3-0 σετ τους Τάσο Ρηνιώτη/Γιώργο Σταματούρο και μεγάλωσαν το πανελλήνιο ρεκόρ τους στο αγώνισμα με τον 8ο τίτλο τους. Στο 2ο σετ οι δύο αριστερόχειρες βρέθηκαν αρχικά πίσω στο σκορ, αλλά γρήγορα γύρισαν την κατάσταση αποκτώντας και μεγάλη ψυχολογική ώθηση (11-4, 11-8, 11-8). Με το δίδυμο του Ολυμπιακού ήταν ο 4ος τελικός τους τα τελευταία χρόνια (2 νίκες - 2 ήττες).

Να προστεθεί ότι οι δύο ημιτελικοί ήταν αμφίρροποι και κρίθηκαν στα πέντε σετ. Οι Κωνσταντινόπουλοι έκαμψαν τους Μαδέση/Κοσμά, Ενώ οι Ρηνιώτης/Σταματούρος απέκλεισαν από 0-2 σετ τους Χατζηλυγερούδη/Βλοτινό.

Το νούμερο 1 και το νούμερο 2 του ταμπλό διεκδίκησαν το χρυσό μετάλλιο και στο διπλό γυναικών. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου και η Χρυσή Φωτιάδου προχώρησαν από τη βάση του ταμπλό κι έφτασαν στην 1η θέση νικώντας με 3-0 σετ τις περσινές πρωταθλήτριες Κατερίνα Τόλιου/Ιωάννα Γερασιμάτου. Δίδυμο με πετυχημένη συνεργασία πολλών ετών η αριστερόχειρας και η δεξιόχειρας επιθετική έβγαλαν σωστή τακτική και δυνατή ψυχολογία σε όλα τα κρίσιμα σημεία κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο συνδυασμό άμυνας και παιχνιδιού κοντά στο τραπέζι με δύο κομπίνα-λάστιχα (11-9, 11-8, 11-9).

Ο γγΑ Γιώργος Μαυρωτάς έκανε και την απονομή των επάθλων στο απλό ανδρών και τόσο στη διάρκεια των αγώνων όσο και αργότερα με δηλώσεις του έβγαλε ενθουσιασμό και για το θέαμα που παρακολούθησε και για την οργάνωση του πρωταθλήματος από την ομοσπονδία. Ο Βασίλης Κεραμάρης απένειμε τα έπαθλα στις νικήτριες του απλού γυναικών, ενώ ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παναγιώτης Τζόβολος και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Βρεττάκος έκαναν τις απονομές στα διπλά.

Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε αγώνισμα

Απλό ανδρών

1. Γιάννης Σγουρόπουλος (Ολυμπιακός ΣΦΠ)

2. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος (Παναθηναϊκός ΑΟ)

3. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος (Παναθηναϊκός ΑΟ)

-. Γιώργος Σταματούρος (Ολυμπιακός ΣΦΠ)

Απλό γυναικών

1. Κατερίνα Τόλιου (Παναθηναϊκός ΑΟ)

2. Ιωάννα Γερασιμάτου (Παναθηναϊκός ΑΟ)

3. Ελισάβετ Τέρπου (Ολυμπιακός ΣΦΠ)

-. Μαλαματένια Παπαδημητρίου (ΑΕΚ)

Διπλό ανδρών

1. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος/Γιώργος Κωνσταντινόπουλος (Παναθηναϊκός ΑΟ)

2. Τάσος Ρηνιώτης/Γιώργος Σταματούρος (Ολυμπιακός ΣΦΠ)

3. Αλέξανδρος Μαδέσης/Γιώργος Κοσμάς (ΑΕΚ/ΔΑΟ Ταύρου)

-. Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης/Γιάννης Βλοτινός (ΑΟ Ταταύλα/ΔΑΟ Ταύρου)

Διπλό γυναικών

1. Μαλαματένια Παπαδημητρίου/Χρυσή Φωτιάδου (ΑΕΚ)

2. Κατερίνα Τόλιου/Ιωάννα Γερασιμάτου (Παναθηναϊκός ΑΟ)

3. Ελισάβετ Τέρπου/Βασιλική Μπουλά (Ολυμπιακός/Άρης 2006)

-. Μαύρα Κοντοπούλου/Λεμονιά Γκαϊντατζή (ΔΑΟ Ταύρου)

Διπλό μικτό

1. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος/Ιωάννα Γερασιμάτου (Παναθηναϊκός ΑΟ)

2. Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης/Χρυσή Φωτιάδου (ΑΟ Ταταύλα/ΑΕΚ)

3. Γιώργος Σταματούρος/Ελισάβετ Τέρπου (Ολυμπιακός ΣΦΠ)

-. Στάθης Μανωλόπουλος/Μαλαματένια Παπαδημητρίου (ΑΣ Πέρα Αθηνών/ΑΕΚ)



