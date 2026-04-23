Ο Παναθηναϊκός σε άνδρες και γυναίκες και η ΑΕΚ στις γυναίκες συμμετέχουν στο Europe Trophy Grand Final, που ξεκινά την Παρασκευή (24/4) στο Μπέοτσιν της Σερβίας,

Μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της διάκρισης στο Europe Trophy έρχονται ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Οι εκπρόσωποι της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης στα ευρωπαϊκά Κύπελλα συλλόγων την περίοδο 2025-2026, αναχωρούν την Πέμπτη 23/04 για το Μπέοτσιν της Σερβίας, όπου το τριήμερο 24/4 με 26/04 θα διεξαχθεί το Europe Trophy Grand Final.

Είναι το τελικό στάδιο της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης με τον Παναθηναϊκό να έχει διπλή παρουσία, σε άνδρες και γυναίκες και την ΑΕΚ ν’ αγωνίζεται με το γυναικείο της τμήμα.

Στη μία κατηγορία οι συμμετοχές είναι 10 και στην άλλη 8. Οι ομάδες χωρίστηκαν σε 3 και 2 γκρουπ αντίστοιχα και οι κληρώσεις έχουν διενεργηθεί από τις αρχές Μαρτίου. Σε ρόλο οικοδέσποινας είναι η τοπική Radnicki 1972, ενώ στη διοργάνωση θα βρίσκεται κι η ιταλική ASD Norbelo της Ελισάβετ Τέρπου.

Η ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού, πρωταθλήτρια του Europe Trophy το 2024, είναι νούμερο 1 φαβορί. Βρίσκεται ως επικεφαλής στο 1ο γκρουπ κι έχει αντιπάλους την κροατική STK Pula και τη Sanberg-Evopipes από τη Λετονία.

Την αποστολή συγκροτούν ο Κιμ Ταε Χιουν, που αγωνίζεται με την υπηκοότητα της Μάλτας, ο Ούγγρος Τάμας Λάκατος, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος και ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος. Στο κοουτσάρισμα θα είναι ο Λευτέρης Μάκρας.

Στις γυναίκες, ο Παναθηναϊκός, νικητής του εναρκτήριου Europe Trophy το 2022, είναι, επίσης, νούμερο 1ο φαβορί. Ως επικεφαλής του αντίστοιχου γκρουπ θ’ αντιμετωπίσει την ισπανική CDTM Hujase Jaen, την αυστριακή Gartenstadt Tulln και την ιταλική ASD Norbelo της Τέρπου.

Η αποστολή της αήττητης στο ελληνικό πρωτάθλημα αθηναϊκής ομάδας έκρυβε είδηση. Θα βρεθεί σε αυτή η κορυφαία Αιγύπτια Ντίνα Μεσρέφ. Στη φάση των Περιφερειών του Europe Trophy, όπως και σε ολόκληρη την Α1, η πρώην πρωταθλήτρια Αφρικής δεν φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά θα την ενισχύσει τώρα στον ευρωπαϊκό της στόχο.

Στη σύνθεση θα είναι ακόμα η Κατερίνα Τόλιου, η Ιωάννα Γερασιμάτου και η Ιταλίδα Νικολέτα Στεφάνοβα. Στην τεχνική καθοδήγηση θα είναι ο Νίκος Ζέρβας. Αρχηγός αποστολής στη Σερβία θα είναι ο έφορος του τμήματος Τάσος Συμεωνίδης.

«Θα παρατάξουμε ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ, που έχουμε στη διάθεσή μας. Στόχος μας είναι η διάκριση. Θεωρούμε ότι παίζοντας με τις πραγματικές μας δυνατότητες όπως και με λίγη τύχη μπορούμε να φτάσουμε ψηλά με τις ομάδες μας και να επαναλάβουμε τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια», τόνισε ο Μάκρας για τις ομάδες του Παναθηναϊκού, οι οποίες είχαν προκριθεί στον Μεγάλο Τελικό με πρωτιά στο στάδιο των Περιφερειών.

Η ΑΕΚ στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή προχώρησε ως 2η από τον όμιλο της Κύπρου. Από την τρίτη σειρά των seeding θ’ αντιμετωπίσει τη σερβική Josip Kolumbo, την ισπανική Indiana Games και την ιταλική ASD Norbelo Blu. Στη Σερβία θα στηριχτεί στην ελληνική της τριάδα. Θ’ αγωνιστούν οι Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Χρυσή Φωτιάδου και Αγγελική Ευμορφιάδη υπό τις οδηγίες του Γιώργου Καρύτσα. Στην αποστολή θα βρίσκεται και η υπεύθυνη του γυναικείου τμήματος της ΑΕΚ, Ξένια Στάθη.

«Η συμμετοχή στο Europe Trophy Grand Final αποτελεί μία πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε άδεια από τη ρουμανική ομοσπονδία για την Έλενα Ζαχάρια, η οποία είναι στην αποστολή της εθνικής γυναικών για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χάνουμε συνεπώς, μέρος από τη δύναμή μας. Είναι πάντως, μία πολύ καλή διοργάνωση, που προσφέρεται και για πολύτιμες εμπειρίες στα κορίτσια. Δεν έχουμε ιδιαίτερες βλέψεις, αλλά μέσα από αξιόλογες εμφανίσεις θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο», σημείωσε ο Καρύτσας, υπεύθυνος προπονητής φέτος στη γυναικεία ομάδα της Ένωσης.

Η Ζαχάρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης των νεαρών κατηγοριών, είχε ενισχύσει την ΑΕΚ στην πρώτη φάση κι από τις ξένες της φετινής σεζόν είχε αγωνιστεί στη Λευκωσία και η Αιγύπια Χεντ Φατί. Η ASD Norbelo Blu είναι μία ακόμα ομάδα από το σωματείο της Τέρπου, ενώ η Kolumbo είχε φτάσει πέρυσι στον τελικό του θεσμού, έχοντας στη σύνθεσή της την Παπαδημητρίου.

Οι αγώνες στο Europe Trophy Grand Final γίνονται φυσικά και γερή πρόβα τζενεράλε για τους διεθνείς μας, που την επόμενη βδομάδα θα βρίσκονται στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τον Κ. Κωνσταντινόπουλο και όλη την εθνική γυναικών με την Τόλιου, την Παπαδημητρίου, τη Γερασιμάτου και τη Φωτιάδου.

Το πρόγραμμα των αγώνων των ελληνικών ομάδων

Γκρουπ Α ανδρών

Την Παρασκευή 24/04

Παναθηναϊκός - Sanberg-Evopipes στις 10:30

Παναθηναϊκός - STK Pula στις 17:30

Γκρουπ Α γυναικών

Την Παρασκευή 24/04

Παναθηναϊκός - Gartenstadt Tulln στις 13:30

Παναθηναϊκός - Hujase Jaen στις 20:30

Το Σάββατο 25/04

Παναθηναϊκός - ASD Norbelo στις 13:00

Γκρουπ Β γυναικών

Την Παρασκευή 24/04

ΑΕΚ - Josip Kolumbo στις 13:30

ΑΕΚ - Norbelo Blu στις 20:30

Το Σάββατο 25/04

ΑΕΚ - Indiana Games στις 13:00

Μετά τους ομίλους η διοργάνωση θα συνεχιστεί με νοκ άουτ. Προχωρούν οι δύο πρώτες ομάδες των ομίλων. Στους άνδρες ο Παναθηναϊκός θα μπει κατευθείαν στην 4άδα αν έρθει 1ος στο γκρουπ, καθώς θα υπάρχουν δύο bye. Προβλέπονται νοκ άουτ ματς και για τις ομάδες, που δεν θα προκριθούν από τα γκρουπ.

Αναμένεται να υπάρχουν μεταδόσεις από την ETTU TV