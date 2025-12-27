Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 4-0 στο ΣΕΦ και μαζί με την ΑΕΚ προπορεύονται στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο πινγκ πονγκ

Στο πρωτάθλημα της γυναικών ήρθαν οι πιο δυνατές συγκινήσεις στη σημερινή (27/12) δράση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Α1 εθνική κατηγορία επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Κυρίως γιατί ο Παναθηναϊκός υποχρέωσε τον πρωταθλητή Ολυμπιακό σε δεύτερη ήττα και μάλιστα με το εμφατικό 4-0, για την 5η αγωνιστική. Το απόγευμα σημείωσε νέα νίκη κι έτσι αύξησε το αήττητο σε πέντε ματς.

Με το απόλυτο συνεχίζει και η ΑΕΚ, αν και ήρθε δύσκολα η δεύτερη επικράτησή της, το 4-1 επί του Πέρα Αθηνών. Στις γυναίκες επίσης καταγράφηκε το μοναδικό ματς της ημέρας, που πήγε στα επτά επί μέρους παιχνίδια και ήταν εκείνο των Σαρισών Φλώρινας με τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης για την 4η αγωνιστική.

Αναλυτικά ο αγώνας Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 4-0

Στεφάνοβα – Πετσόφσκα 3-2 (11/7, 10/12, 6/11, 11/9, 11/6)

Γερασιμάτου – Χριστοφοράκη 3-0 (11/5, 11/6, 11/7)

Τόλιου – Τέρπου 3-0 (11/9, 15/13, 11/8)

Στεφάνοβα – Χριστοφοράκη 3-0 (11/7, 11/4, 11/5)

Αναλυτικά ο αγώνας ΑΕΚ - ΑΣ Πέρα 4-1

Ζαχαριά – Τσεκούρα 3-0 (11-04, 11-07, 11-09)

Φωτιάδου – Γιόβκοβα 1-3 (09-11, 11-07, 08-11, 07-11)

Παπαδημητρίου – Τζαρίδου 3-1 (11-03, 09-11, 11-09, 07-11)

Ζαχαριά – Γιόβκοβα 3-1 (11-07, 11-05, 05-11, 10-12, 11-03)

Παπαδημητρίου – Τσεκούρα 3-2 (08-11, 11-08, 15-13, 06-11, 12-10)

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στην Α1 γυναικών

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 4-0

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – Σάρισες Φλώρινας 3-4

Πέρα Αθηνών – Άρης 2006 4-0

ΔΑΟ Ταύρου – ΑΕΚ 0-4

Ολυμπιακός - ΔΑΟ Ταύρου 4-1

Σάρισες Φλώρινας – Παναθηναϊκός 1-4

Άρης 2006 – ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 1-4

ΑΕΚ – Πέρα Αθηνών 4-1

Η βαθμολογία

(Σε 5 αγωνιστικές)

1.Παναθηναϊκός10

2.ΑΕΚ 10

3.Ολυμπιακός 8

4.ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 7

5.Σάρισες Φλώρινας 7

6.Πέρα Αθηνών 7

7.Άρης 2006 6

8.ΔΑΟ Ταύρου 5

Οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προπορεύονται στους άνδρες

Στις αντίστοιχες αγωνιστικές της Α1 κατηγορίας ανδρών οι πρωτοπόροι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν νικηφόρα. Δικαίωσαν απόλυτα τα προγνωστικά και προπορεύονται με 10 βαθμούς. Το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή (28/12) με πρωινό ωράριο για την 6η αγωνιστική και με αυτούς τους αγώνες θα πουν οι ομάδες θα πουν «αντίο» στο 2025.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στην Α1 γυναικών

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 4-1

ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη – ΑΟ Ταταύλα 0-4

ΑΟ Ξυλοκάστρου - Άρης Νικαίας 4-1

Πέρα Αθηνών – Ολυμπιακός 0-4

ΑΕΚ - Πέρα Αθηνών 4-1

ΑΟ Ταταύλα – Παναθηναϊκός 0-4

Άρης Νικαίας - ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη 4-0

Ολυμπιακός – ΑΟ Ξυλοκάστρου 4-0

Η βαθμολογία

(Σε 5 αγωνιστικές)